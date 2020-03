PILNE! Foreign Office "zamyka" Wielką Brytanię - mieszkańcy Wyspy z 30-dniowym "ZAKAZEM" podróżowania

Od dziś w Wielkiej Brytanii obowiązuje "lockdown" do pewnego stopnia - sekretarz spraw zagranicznych Dominic Raab w imieniu rządu Boris Johnsona mocno odradza podróżowanie za granicę, jeśli nie jest one absolutnie konieczne. To oficjalne wytyczne!

Szef Foreign Office zdecydował się na drastyczny i radykalny krok - dziś, w Izbie Gmin, Dominic Raab ogłosił, że "w związku z szybko zmieniającymi się warunkami międzynarodowymi ogłaszam dziś zmiany w zaleceniach dotyczących podróżowania". Mając na uwadze bezpieczeństwo i zdrowie obywateli brytyjskich, a także wszystkich osób, które z Wysp uczyniły swój dom "ze skutkiem natychmiastowym podjąłem decyzję, aby odradzać (...) globalne podróżowanie przez co najmniej 30 dni".

Raab ostrzegł także Brytyjczyków przebywających za granicą, że grożą im podobne ograniczenia narzucone przez inne kraje. Dodajmy, że według oficjalnych wytycznych Foreign and Commonwealth Office wciąż nie zaleca Brytyjczykom niezwłocznego powrotu do Wielkiej Brytanii, jeśli są za granicą, z wyjątkiem kilku krajów wyszczególnionych w odpowiednich poradach turystycznych.

"Jednak Brytyjczycy powinni pamiętać, że loty mogą zostać odwołane w krótkim czasie lub inne rządy mogą wprowadzić inne ograniczenia podróży" - uzupełnia Raab. Podkreślił jednocześnie, że rząd pracuje nad tym, aby międzynarodowe połączenia towarowe pozostały otwarte, aby zapewnić dostawy żywność i innych niezbędnych rzeczy, takich jak leki.

Wydaje się zatem, że nie mamy do czynienia z jednoznacznym zakazem podrożowania i opuszczania UK, ale pierwszym, acz bardzo stanowczym krokiem ku temu. Trudno powiedzieć w jaki sposó te regulacje będą również egzekwowane i czy nie zostaną już wkrótce zaostrzone.

Linie lotnicze, w tym BA, Easyjet, Ryanair i Virgin Atlantic, już ograniczają liczbę lotów. Decyzja o takie formie zamknięcia granic przez UK została uprzedzona przez większość krajów UE, a także samą Wspólnotę, która dziś podjęła decyzję o zamknięciu granic zewnętrznych.