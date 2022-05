PILNE: Ewakuacja stacji Paddington krótko po otwarciu Elizabeth Line

Zaledwie dwie godziny po otwarciu linii Elizabeth, ewakuowano stację Paddington. Pasażerowie zostali wyprowadzeni w godzinach szczytu po zgłoszonym alarmie pożarowym, który później okazał się fałszywy.

Po prawie czterech latach opóźnień w otwarciu Elizabeth Line, krótko po uroczystym otwarciu linii, konieczna była ewakuacja stacji Paddington.

Pierwszy pociąg linii Elizabeth przyjechał na stację dokładnie o 6:33 rano, jednak w godzinach szczytu – tuż przed godziną 9:00 rano setkom podróżnych kazano opuścić stację Paddington w wyniku alarmu pożarowego, który później okazał się fałszywy.

This is one of the reasons the Elizabeth Line didn't open until today: earlier this year there were a couple of months' of exercises & trials, rehearsing evacuations with a busy station - just like this one. Staff were prepared and knew what to do! (more video from this morning) pic.twitter.com/RgXIEKOjR5