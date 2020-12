PILNE! Eksplozje w polskich supermarketach w Holandii - policja bada czy oba wypadki są powiązane

Dziś, we wczesnych godzinach porannych doszło do dwóch eksplozji, które zniszczyły "polskie" supermarkety zlokalizowane w Holandii. Nikt nie został poszkodowany. Lokalna policja bada czy oba te wypadki są ze sobą w jakiś sposób powiązane.

Do pierwszego z wybuchów doszło około godziny trzeciej nad ranem w Aalsmeer, mieście położonym w północnej części kraju, około 13 kilometrów na południowy zachód od Amsterdamu. Jak donoszą lokalne media świadkowie tych wydarzeń twierdzą, że po początkowej eksplozji nastąpiło także kilka mniejszych wybuchów. Z kolei według oficjalnych doniesień wystosowanych przez straż pożarną w wyniku tych wydarzeń zniszczony został nie tylko supermarket, ale także samochód stojący przed nim i jedno z przyległych mieszkań. Podjęto decyzji o ewakuacji mieszkańców domów położonych nad sklepem.

Potwierdzono oficjalnie, że nikomu nic się nie stało.

Eksplozje zniszczyły dwa "polskie" sklepy w Holandii

Jak donoszą holenderskie serwisy (a konkretnie SutchNews.nl) mieliśmy mieć do czynienia ze sklepem należącym do popularnej sieci "Biedronka", ale zgodnie z prawdą supermarket, który został zniszczony do niej nie należy. Jego właściciel po prostu korzysta z popularnej wśród Polaków nazwy, podobnie zresztą jak robią to inni.

Z kolei drugi wybuch miał miejsce w Heeswijk-Dinther, położonym 100 kilometrów od Aalsmeer, około godziny 4:15. W tym przypadku również mamy do czynienia z placówką działającą pod szyldem "Biedronki", ale nie mającą nic wspólnego z siecią sklepów należących do Jerónimo Martins SGPS. Jak czytamy ładunek wybuchowy miał utknąć w oknie budynku. Eksplozja uszkodziła okoliczne sklepy, a także restaurację i drogerię położone po drugiej stronie ulicy.

Lokalna policja bada czy te dwa wydarzenia są ze sobą powiązane

Dodajmy, że oba sklepy nie mają ze sobą nic wspólnego. Holenderskie policja już zaznaczyła, że będzie badać tę sprawę pod kątem ewentualnych związków między jednym, a drugim sklepem.

