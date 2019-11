PILNE: Dzięki interwencji przypadkowej osoby w UK zatrzymano kolejną ciężarówkę z 15 nielegalnymi imigrantami. Jeden z nich trafił do szpitala

Dzięki interwencji przypadkowej osoby w Wiltshire policja zamknęła drogę szybkiego ruchu A350 i aresztowała kierowcę ciężarówki, który przewoził 15 nielegalnych imigrantów. Do zdarzenia doszło zaledwie dwa tygodnie po tragedii w Essex, gdzie odkryto ciężarówkę z 39 ciałami.

W środę przed godziną 20:30 policja otrzymała zgłoszenie od przypadkowej osoby o „podejrzanej aktywności” dotyczącej ciężarówki na drodze A350 niedaleko Chippenham. Zdecydowano się zamknąć przejazd na skrzyżowaniu i zatrzymać pojazd.

Okazało się, że na tyłach ciężarówki znajdowało się 15 nielegalnych imigrantów, wszyscy powyżej 16. roku życia.

Na miejsce przyjechały także karetki pogotowia, a ratownicy medyczni sprawdzili stan zdrowia przewożonych w ciężarówce osób. Jedna z nich została zabrana do szpitala, a pozostałe na przesłuchanie. Kierowcę, którym był 50-letni mężczyzna, aresztowano i zabrano na przesłuchanie w Swindon.

Jak powiedział rzecznik policji:

- Zostaliśmy wezwani na miejsce przez przypadkową osobę przed godziną 20:30 w związku z doniesieniem o podejrzanej aktywności dotyczącej ciężarówki na drodze A350 niedaleko Chippenham. Oficerowie, którzy przybyli na miejsce, znaleźli 15 osób na tyłach pojazdu. Na obecnym wczesnym etapie śledztwa podejrzewamy, że wszyscy mają powyżej 16 lat”.

Zdarzenie miało miejsce zaledwie dwa tygodnie po tragedii w Essex, w której aż 39 nielegalnych imigrantów z Wietnamu poniosło śmierć w czasie transportu w ciężarówce. Do tej pory aresztowano osiem osób, które uczestniczyły nielegalnym przemycie tych ludzi.

