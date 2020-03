PILNE! Dominic Cummings z objawami koronawirusa - autor strategii uzyskania "odporności stadnej" poddaje się samoizolacji

Według brytyjskich mediów Cummings to autor strategii polegającej na zyskaniu "odporności stadnej".

Główny doradca premiera Borisa Johnsona, uznawany za jednego z głównych architektów Brexitu Dominic Cummings ma objawy charakterystyczne dla zakażenia koronawirusem. Obecnie przebywa w domu i poddaje się samoizolacji.

Prawdopodobnie najważniejszy pośród doradców Borisa Johnsona poddał się domowej izolacji. Jak podają brytyjskie media Dominic Cummings w trakcie weekendu miał u siebie zauważyć symptomy charakterystyczne dla zakażenia koronawirusem. Póki co nic nie wiadomo o tym, aby przeprowadzono odpowiednie testy na obecność Covid-19. Jak czytamy na łamach "The Evening Standard" mężczyzna uchodzący za szarą eminencję na Downing Street 10 podczas samoizolacji ma "pracować z domu" i pozostawać w kontakcie z najważniejszymi członkami rządu.

Oficjalnie Downing Street 10 odmówiło komentarza dla brytyjskich mediów w tej sprawie.

Przypomnijmy, w chwili obecnej zarówno premier Johnsona, jak i minister zdrowia Matt Hancock również poddają się samoizolacji. Opinia publiczna została o tym fakcie poinformowana w miniony piątek.

W tym miejscu trzeba dodać, że według brytyjskich mediów to właśnie Cummings miał stać za opracowaniem brytyjskiej strategii walki z koronawirusem przedkładające kondycję gospodarki, nad ludzie życie i zdrowie. Według "The Sunday Times" były szef przedreferendalnej kampanii brexitowej miał postawić na "odporność stadną i ochronę gospodarki, a jeśli w efekcie trochę emerytów umrze, to trudno".

Była to obowiązująca strategia rządu jeszcze pod koniec lutego. Cummings przekonał premiera, że kraj powinien skupić się na odparciu drugiej fali choroby zimą i pozwolić, aby większość populacji w naturalny sposób wykształciła odporność na koronawirusa. Z czasem jednak zmienił zdanie, widząc jak rozwija się sytuacja. 12 marca w obliczu wysokiego prawodopodobieństwa dojścia do skutku "scenariusza włoskiego" i zwyczajnej katastrofy na Wyspach Cummings diametralnie zmienił strategię. Od tamtej pory dążył do "zamknięcia" kraju i silnie lobbował za wprowadzeniem lockdownu.

Rzecz jasna sam Cummings i Downing Street 10 stanowczo zaprzeczyło tym donisieniom utrzymując, że dziennikarze "Timesa" część cytatów zmyślili, a ich teskt jest "odrażającą prowokacją"