PILNE! "Daily Express": Meghan Markle urodzi jeszcze DZIŚ! Przed Frogmore Cottage widziano karetkę!

Czy to już czas? Przed rezydencją Frogmore Cottage w Windsorze, gdzie przeprowadzili się książę i księżna Sussex, widziano karetkę pogotowia. Czyżby poród księżnej Meghan już się zaczął?

Choć książę Harry i Meghan Markle robią wszystko, aby poród ich dziecka był sprawą prywatną, to od dłuższego czasu znajdują się na celowniku tabloidów i fotoreporterów. Jak czytamy na łamach serwisu "The Daily Exprsss" przed Frogmore Cottage, rezydencją do które przeprowadzili się z Pałacu Kensington, widziano karetkę pogotowia. Oprócz tego nad windsorskim miał również krążyć helikopter.

Harry i Meghan chcą, aby narodziny ich dziecka pozostały "prywatną sprawą" rodziny królewskiej

Czyżby więc akcja porodowa miała się już rozpocząć? Na razie wszystko pozostaje w sferze spekulacji, nic nie zostało potwierdzono oficjalne, a przedstawiciele Pałacu Kensington i Pałacu Buckingham milczą. Niemniej, według Chris Shipa, dziennikarza ITV News, który zajmuje się wszystkimi kwestiami związanymi z brytyjską rodziną królewską poród Meghan ma mieć miejsce właśnie dziś lub najpóźniej jutro! Ship na łamach programu "Good Morning Britain" przekonywał, że poród to kwestia kilkunastu najbliższych godzin.

Dodajmy, że oficjalnie rodzina królewska nie podała kiedy wypada termin rozwiązania księżnej Sussex. Przed kilkoma tygodniami potwierdzono jedynie, że będzie to późny kwiecień lub wczesny maj.

Przypomnijmy, że Harry i Meghan zdecydowali się na poród w domu. Jeśli zostanie podjęta decyzja o przewiezieniu do szpitala, to łóżko w Chelsea and Westminster Hospital prawdopodobnie jest już gotowe. Wiadomo, że Meghan nie chce iść w ślady księżnej Kate i księżnej Diany, które rodziły swoje dzieci w słynnym już skrzydle Lindo szpitala St Mary`s w Paddington, a później pozowały na schodach szpitala ze swoimi noworodkami. Zdecydowano, że narodziny ich dziecka książąt Sussex pozostaną "prywatną sprawą"