PILNE: Ciężarówka wpadła do wody w porcie w Bristolu! [WIDEO]

Fot. YouTube

Dziś nad ranem do wody w porcie, w centrum Bristolu, wpadła ciężarówka. Na miejscu trwa teraz akcja wyciągania pojazdu na brzeg.

Mieszkańcom Bristolu trudno sobie przypomnieć, żeby w ich mieście zdarzyło się kiedyś coś takiego. A jednak, w dniu dzisiejszym, nad ranem i z niewyjaśnionych jeszcze powodów, do wody w porcie wpadła ciężarówka. Pojazd nie zatonął, tylko w zasadzie zawisł na brzegu, tak, że częściowo pod wodą znalazła się naczepa ciężarówki, a ciągnik siodłowy pozostał na brzegu. - Nigdy wcześniej nie widziałem czegoś takiego. Widziałem ludzi rzucających się do wody w porcie, nawet posąg lądujący w wodzie [Edwarda Colstona, wrzucony tam niedawno przez protestujących z Black Lives Matter – przyp.red.], ale nigdy ciężarówki… Właśnie wychodziłem do pracy i zrobiłem sobie mały obchód, z ciekawości, aby zobaczyć, co się stało... – wyznał w mediach świadek zdarzenia, 37-letni David Hill. I dodał: - Było kilka wozów strażackich, kilka karetek pogotowia i radiowozy, a zaraz przede mną - częściowo zanurzona w wodzie ciężarówka.

Incydent w Bristolu

Na szczęście w wyniku incydentu nikt nie został ranny, a kierowca zdołał bezpiecznie opuścić swój pojazd. - Po przybyciu na miejsce, nasze załogi natrafiły na samochód ciężarowy zanurzony w wodzie, kierowca był już wtedy bezpieczny. Ustawiono kordon i ewakuowano pobliskie łodzie, aby zapewnić bezpieczeństwo na miejscu zdarzenia. Ciężarówka jest teraz bezpieczna, a strażacy pozostają na miejscu, aby pomóc firmie ratowniczej w usunięciu pojazdu – poinformował tymczasowy kierownik grupy straży pożarnej Gareth Lloyd.