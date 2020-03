PILNE! Brytyjski minister zdrowia zakażony koronawirusem - Matt Hancock łagodnie przechodzi chorobę i chce pracować zdalnie

Opinia publiczna w UK ledwo zdążyła się oswoić z myślą o tym, że brytyjski premier uzyskał pozytywny wynik testu na koronawirusa i poddał się samoizolacji, gdy pojawiła się informacja o tym, że kolejny minister jego rządu również został zakażony.

Minister zdrowia w brytyjskim rządzie Matt Hancock jest kolejną osobą z brytyjskiego rządu, która zakaziła się koronawirusem. Informacja o tym pojawia się tuż po tym, jak ogłoszono wiadomość o pozytywnym wyniku testu Borisa Johnsona. Hancock powiedział, że dotychczasowe objawy choroby były łagodne. Zapewnia, że pozostanie w swoim domu, ale nie zamierza zaprzestawać wykonywania swoich obowiązków - chce pracować zdalnie i wypełniać obowiązki wynikające z jego stanowiska Secretary of State for Health and Social Care.

"Na szczęście moje objawy są łagodne i pracuję z domu. Stosuje się do wytycznych samoizolacji. Istotne jest, aby postępować zgodnie z radami, aby chronić naszą NHS i ratować życie" - komentował w udostępnionym nagraniu wideo. "Będę nadal robić wszystko, co w mojej mocy, aby zapewnić naszym opiekunom wsparcie, którego potrzebują."

Póki co wiadomo, że przynajmniej do przyszłego czwartku Hancock będzie "zamknięty" w domu. Obiecał, że wróci do swojego biura tak szybko, jak to będzie tylko możliwe. Próbował robić dobrą minę do złej gry mówiąc, że "wszyscy możemy wyciągnąć z tego lekcję, że praca zdalna może być bardzo skuteczna". Niemniej, fakt, że w czasie trwania tak poważnego kryzusy wśród zakażonych koronawirusem jest sam minister zdrowia, w żaden sposób nie napawa optymizmem...

Warto dodać, że Hancock po raz ostatni pojawił się w Izbie Gmin na początku tygodnia. Jako poseł brał udział w pracach nad projekt UK coronavirus bill. Warto w tym miejscu zaznaczyć, że brytyjski parlament uchodzi za jedno z głównych ognisk rozprzestrzeniania się koronawirusa w Londynie. Jak zwraca uwagę Laura Kuenssberg, szefowa redakcji politycznej BBC, całkiem spora liczba posłów w związku z obecnością występowania objawów charakterystycznych dla zakażenia się Covid-19 podjęli decyzję o samo-izolacji.

Zaznaczmy, że ani 41-letni Hancock, ani 55-letni Johnson nie należą do grupy podwyższonego ryzyka. Obaj zapewne znajdują się pod opieką lekarzy i ich życiu nic nie zagraża.