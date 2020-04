PILNE! Boris Johnson wciąż nie czuje się dobrze. Jego izolacja przedłuży się, jeśli w piątek premier znów będzie miał gorączkę

Fot. Twitter, Getty

Premier Wielkiej Brytanii najprawdopodobniej jednak nie zakończy swojej kwarantanny tak jak wcześniej ogłoszono, czyli w ten piątek. Downing Street informuje, że Boris Johnson wciąż „ma objawy” COVID-19 i jeśli nie miną one do końca tygodnia, premier będzie musiał dłużej pozostać w samoizolacji.

Boris Johnson prawdopodobnie będzie musiał pozostać w domowej izolacji dłużej niż się spodziewał, ponieważ wciąż ma objawy zakażenia koronawirusem. Premier UK miał wrócić do pracy już w ten piątek, czyli po zaledwie siedmiu dniach kwarantanny, jednak jego stan zdrowia wciąż pozostawia zbyt wiele do życzenia - jedną z głównych obaw Downing Street jest gorączka.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ: Boris Johnson każe się izolować mieszkańcom Wysp, a sam chory na koronawirusa chciałby zakończyć kwarantannę już w piątek

Rzecznik premiera poinformował, że mimo iż minęło już sześć dni od czasu, gdy u Borisa Johnsona potwierdzono zakażenie koronawirusem, premier nie wrócił do zdrowia. Boris Johnson wciąż cierpi na objawy Covid-19 - choć według rzecznika objawy te są łagodne. Dopóki symptomy nie miną, premier nie będzie mógł zakończyć samoizolacji.

O ostatecznej decyzji dowiemy się prawdopodobnie dopiero w piątek, ponieważ Downing Street podkreśliło, że jeśli szef brytyjskiego rządu przed weekendem wciąż będzie miał gorączkę, to zakończenie przez niego domowej kwarantanny nie będzie możliwe ze względu na oficjalne państwowe wytyczne dotyczące kwarantanny w przypadku zakażenia koronawirusem.

Rzecznik premiera powiedział: „Wytyczne mówią, że jeśli na przykład nadal masz wysoką temperaturę, powinieneś się izolować, dopóki temperatura nie wróci do normy. Wskazanie jest takie, że należy pozostać w domu przez siedem dni lub dłużej, jeśli [objawy] się utrzymują”.

GORĄCY TEMAT: Specjaliści ostrzegają - pomoc od państwa dla self-employed jest ŹLE skonstruowana!

Informacje te pojawiły się po tym, jak w środę wieczorem premier zamieścił na Twitterze kolejne nagranie, na którym przekazuje mieszkańcom UK najnowsze informacje, dotyczące walki kraju z epidemią koronawirusa. Jak nietrudno zauważyć na opublikowanym wideo, Boris Johnson nie wygląda najzdrowiej. Zobacz film poniżej:

Here's an update to bring you up to speed on some of the things that we are doing to protect our NHS.



We will beat coronavirus together by staying at home, protecting our NHS and saving lives. #StayHomeSaveLivespic.twitter.com/FOYfvzlQPC