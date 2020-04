PILNE: Boris Johnson trafił do szpitala. U premiera nadal „nie ustępują objawy zakażenia koronawirusem”

Downing Street poinformowało o tym, że Boris Johnson został przewieziony do szpitala, gdyż nadal nie ustają u niego objawy zakażenia koronawirusem, mimo że minęło już 10 dni od zdiagnozowania choroby.

Szef rządu trafił zgodnie z poradą lekarza do szpitala na badania w ramach – jak powiadomiło Downing Street – „kroków zapobiegawczych”, gdyż nadal wykazuje symptomy zakażenia Covid-19. Premier znajdował się w izolacji od 27 marca, gdy otrzymał pozytywne wyniki testów na koronawirusa.

Władze twierdzą, że premier nie trafił do szpitala ze względu na drastycznie pogarszający się stan zdrowia, jednak lekarze stwierdzili, że będzie to rozsądny krok, gdyż Boris Johnson nadal ma wysoką temperaturę.

W związku z obecnością premiera w szpitalu, na poniedziałkowym spotkaniu dotyczącym epidemii zastąpi go najprawdopodobniej Dominic Raab. Rzecznik Downing Street poinformował:

- Na zalecenie lekarza, premier został dzisiaj przyjęty do szpitala na badania. Jest to krok zapobiegawczy, gdyż premier ma nadal uporczywe objawy koronawirusa dziesięć dni po tym, jak stwierdzono u niego chorobę. Premier dziękuje pracownikom NHS za ich niesamowitą ciężką pracę i apeluje do mieszkańców Wysp, aby nadal postępowali zgodnie z wytycznymi rządu i zostali w domach, aby chronić NHS i ratować innych.

Z powodu koronawirusa w niedzielę zmarło kolejne 619 osób, a łączna liczba ofiar śmiertelnych wzrosła do 4932. Najwięcej zgonów odnotowano w Anglii - 598, z kolei w Walii - 12, Irlandii Północnej - 7 i w Szkocji - 2.

