PILNE: Boris Johnson ogłosił trzeci lockdown w Anglii. Od kiedy i jakie zasady obowiązują?

To już oficjalne. Premier Boris Johnson ogłosił trzeci lockdown w Anglii. Od kiedy i jakie restrykcje wejdą w życie?

W poniedziałek 4 stycznia Boris Johnson przemówił przed kamerami do mieszkańców Wielkiej Brytanii, by poinformować ich o zaostrzeniu restrykcji i wprowadzeniu trzeciego lockdownu w Anglii. Powodem wprowadzenia surowszych ograniczeń jest niepokojący rozwój epidemii na Wyspach, obserwowany od momentu pojawienia się nowego szczepu koronawirusa w UK. Nowe zasady wejdą w życie we wtorek 5 stycznia, po głosowaniu w parlamencie, jednak premier zaapelował, by przestrzegać ich już dziś. Trzeci lockdown potrwa co najmniej sześć tygodni - do połowy lutego. Premier powiedział, że do tego czasu uda się podać pierwszą dawkę szczepionki na koronawirusa wszystkim osobom z czterech najbardziej priorytetowych grup.

Boris Johnson ogłosił trzeci Lockdown w Anglii

Premier UK ogłosił trzeci lockdown w Anglii. Jakie zasady obowiązują i od kiedy? Przede wszystkim Boris Johnson ogłosił zakaz wychodzenia z domów - bez istotnego powodu. Dozwolone będzie zatem np. wyjście w celu zakupu żywności i leków, w celu udania się na ćwiczenia fizyczne, w celu wypełnienia obowiązków opiekuńczych, w celu udania się do pracy lub na zajęcia edukacyjne. Będzie też można przemieszczać się w razie konieczności wizyty u lekarza lub w innych życiowych koniecznościach.

Miejsce zamieszkania można opuszczać samotnie lub w towarzystwie osób z tego samego gospodarstwa domowego lub osób z support bubble - jednak tylko wtedy, gdy wszystkie osoby posiadają zgodny z prawem istotny powód opuszczenia domu. Na stronie gov.uk czytamy także, że nie należy oddalać się za bardzo od miejsca zamieszkania - należy pozostawać "w okolicy" domu lub przynajmniej w dzielnicy zamieszkania (o ile jest to możliwe ze względu na cel wyjścia z domu).

Boris Johnson ogłasza trzeci lockdown w Anglii. ZOBACZ WIDEO:

Mieszkańcy Anglii powinni pracować z domów, jeśli mają taką możliwość. Restauracje mogą nadal serwować jedzenie na wynos lub z dowozem do domu. Sklepy non-essential będą musiały zawiesić działalność stacjonarną. Zabronione będą także grupowe zajęcia sportowe. Ćwiczenia poza domem można odbywać z jedną osobą z innego gospodarstwa domowego lub z osobami, z którymi się mieszka lub/i tworzy support bubble.

Wszystkie szkoły w Anglii muszą zostać zamknięte. Od 5 stycznia rozpocznie się nauczanie zdalne. Do szkół będą mogły uczęszczać jedynie dzieci znajdujące się w trudnej sytuacji życiowej oraz dzieci pracowników key workers.

Jeszcze przed ogłoszeniem trzeciego lockdownu w Anglii przez premiera UK, czterech głównych doradców medycznych Wielkiej Brytanii wydało wspólne oświadczenie. W oświadczeniu stwierdzono między innymi, że poziom zagrożenia powinien zostać podniesiony z 4 do 5 - choć nie mieli oni na myśli wprowadzenia TIER 5, ale ogłoszenie nowego poziomu zagrożenia epidemicznego (patrz tabela poniżej). Medycy ostrzegają, że bez surowszych restrykcji NHS wkrótce zostałby przeciążony. W cytowanym przez The Guardian, napisano m.in., że za gwałtowny rozwój epidemii w UK odpowiada głównie nowy wariant koronawirusa.

Tabela poziomów zagrożenia epidemicznego (nie mylić z TIER):

Poziom zagrożenia epidemicznego. Trzeci lockdown Anglia. Źródło: gov.uk

Więcej informacji znajduje się na oficjalnych stronach rządowych: TRZECI LOCKDOWN ANGLIA.