PILNE! Bank of England kolejny raz obniża stopy procentowe! Wynoszą 0.1% i są najniższe w historii!

Mamy do czynienia z całkowicie bezprecedensowym ruchem - Bank of England podjął decyzję o kolejnej obniżce stóp procentowych! "Ścięto" je do zaledwie 0.1% - najniższego poziomu w historii!

W obliczu rozwijającej się pandemii koronawirusa instytucja założona w 1694 roku zdecydowała się na radykalne działanie. Stojący na czele Banku Anglii zaledwie od poniedziałku Andrew Bailey podjął decyzję o kolejnej obniżce stóp procentowych. Zostały one ścięte do poziomu zaledwie 0.1%. Nigdy jeszcze w historii działań "strażników brytyjskiego funta", jak nazywa się Bank of England, stopy nie zostały obniżone do takiego poziomu. Są one najniższe w historii UK!

Bank zapowiedział, że zwiększy również swój udział w brytyjskich obligacjach rządowych i korporacyjnych o 200 miliardów funtów, skutecznie pompując jeszcze więcej pieniędzy do gospodarki, aby w obliczu pandemii pobudzić ją do działania i zapobiec ewentualnemu kryzysowi.

Dodajmy, że w zeszłym tygodniu, jeszcze za kadencji Marka Carney`a, podjęto decyzję o obniżce stóp. Zmniejszono je z 0,25 procent do 0,75 procent. Oprócz tego uruchomiono pakiet środków mających pomóc przedsiębiorstwom i osobom fizycznym poradzić sobie ze szkodami ekonomicznymi spowodowanymi przez wirusa.

Dzisiejsze posunięcie zbiegło się w czasie z wprowadzeniem dodatkowych środków przez kanclerza Rishiego Sunaka, które zostały przewidziane w projekcie ustawy budżetowej. Jak czytamy na łamach BBC brytyjski bank centralny stwierdził, że dotychczasowe środki przeznaczone w ramach zmagań z pandemią nie będą wystarczające. "Uzasadniony był kolejny pakiet środków" - czytamy.

"Rozprzestrzenienie się Covid-19 i środki podjęte w celu powstrzymania wirusa spowodują szok gospodarczy, który może być gwałtowny, ale powinien być jedynie tymczasowy" - czytamy w oświadczeniu BoE.