PILNE: Awaria rządowej strony do rezerwacji testów dla key workers. Witryna została zawieszona po masowych wejściach

Rządowy system do rejestracji nie wytrzymał nagłego obciążenia i padł krótko po otwaciu.

Fot. Getty, gov.uk

Brytyjskie Ministerstwo Zdrowia poinformowało, że strona internetowa, na której key workers mieli rejestrować się na badania, gdy obserwują u siebie niepokojące objawy, została tymczasowo zawieszona z powodu masowych odwiedzin witryny krótko po jej otwarciu.

Wczoraj minister zdrowia ogłosił, że od dziś key workers będą mogli zgłaszać się na testy na COVID-19. Rejestracje miały obywać się online - za pośrednictwem specjalnej rządowej strony. Od rana w brytyjskich mediach głośno było o możliwości testowania dla kluczowych pracowników i najwyraźniej wiele osób niezwłocznie chciało dokonać rezerwacji. Niestety, strona rządowa nie wytrzymała obciążenia i padła niedługo po uruchomieniu rejestracji.

Na stronie, która wcześniej informowała o nowych możliwościach badań - dla wszystkich key workers z Anglii oraz osób, które mieszkają razem z nimi - teraz widnieje informacja o tymczasowym zawieszeniu witryny.

Ministerstwo Zdrowia wystosowało przeprosiny za „wszelkie niedogodności” spowodowane tymczasowym zamknięciem przyjmowania zgłoszeń. Jak podaje BBC, wcześniej uprawnienie do testów dotyczyło mniejszej grupy key workers - tych, których praca została uznana za niezastępowalną w czasie kryzysu - chodziło zatem głównie o personel medyczny NHS. Od dziś do testów mają prawo wszyscy kluczowi pracownicy mieszkający w Anglii oraz członkowie ich gospodarstw domowych - jest to zatem ponad 10 milionów osób.