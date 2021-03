PILNE: 99-letni książę Filip przeszedł operację serca w londyńskim St Bart. Zabieg był udany

Książę Filip przeszedł operację serca. Jak wynika z oficjalnego komunikatu wydanego przez Pałac Buckingham zabieg miał się udać, a 99-letni małżonek królowej Elżbiety II pozostanie jeszcze w szpitalu na czas rekonwalescencji.

W chwili obecnej książę Edynburga dochodzi do siebie po zabiegu kardiologicznym, który musiał zostać wykonany ze względu na "istniejącą wcześniej chorobę serca", czytamy w oświadczeniu Buckingham Palace. Zabieg został wykonany w szpitalu św. Bartłomieja zlokalizowanym w centrum Londynu. Do najstarszej funkcjonującej placówki medycznej w UK zwanej popularnie St Barts 99-letni książę Filip został przewieziony w miniony poniedziałek, 1 marca 2021 roku.

Operacja miała miejsce w nadal działającym najstarszym szpitalu w Londynie

"Wczoraj książę Edynburga przeszedł pomyślnie zabieg na istniejącą wcześniej chorobę serca w szpitalu św. Bartłomieja" - czytamy w wydanym przez Pałac Buckingham oficjalnym oświadczeniu. "Jego Królewska Mość pozostanie w szpitalu przez kilka dni na leczenie, odpoczynek i rekonwalescencję".

Dodajmy, że do tej pory Filip spędził już ponad dwa tygodnie na szpitalnej sali. 18 lutego został przyjęty do prywatnego szpitala króla Edwarda VII w centrum Londynu po tym, jak miał się "źle poczuć". Więcej na ten temat pisaliśmy w artykule: "99-letni książę Filip został przyjęty do szpitala. Mąż Elżbiety II "źle się poczuł"

Jak czuje się małżonek Elżbiety II po zabiegu?

Przypomnijmy, w czerwcu 2011 w wywiadzie z okazji swoich 90. urodzin książę oświadczył, że ze względu na podeszły wiek, zamierza ograniczyć swoje obowiązki. Tego samego roku podczas pobytu w rezydencji królewskiej w Sandringham 23 grudnia Filip cierpiał na bóle w klatce piersiowej i przewieziony został na oddział kardiologiczny Papworth Hospital w hrabstwie Cambridgeshire, gdzie przeszedł zabieg angioplastyki wieńcowej oraz stentowania, podczas którego wszczepiony został tzw. stent usprawniający drożność naczyń krwionośnych. Pacjent został wypisany 27 grudnia.

Dodajmy, 4 maja 2017 roku Pałac Buckingham wydał oświadczenie, że jesienią tegoż roku książę Filip odchodzi na emeryturę. Książę wówczas wycofał się z życia publicznego i zapowiedział, że będzie brał udział tylko w tych uroczystościach, które go szczególnie zainteresują.

Ostatnio widziano go publicznie w lipcu 2020 roku, gdy zrzekł się roli naczelnego pułkownika pułku piechoty armii brytyjskiej The Rifles na rzecz swojej synowej Camilli, księżnej Kornwalii. Od czasu wprowadzenia ograniczeń wynikających z epidemii koronawirusa na Wyspach książę Filip zamieszkał z królową Elżbietą II w zamku Windsor.