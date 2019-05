PILNE: 6-letni chłopiec wypadł z rollercoastera w popularnym angielskim parku rozrywki

Fot. YouTube

Do poważnego wypadku doszło w parku rozrywki Lightwater Valley w North Yorkshire, gdzie z rollercoastera wypadł 6-letni chłopiec. Z relacji świadków wynika, że dziecko spadło na ziemię z wysokości ok. 10 metrów.

6-letni chłopiec wypadł z kolejki górskiej Twister rollercoaster. Do wypadku doszło w momencie, gdy kolejka przybliżała się do kamery robiącej pamiątkowe zdjęcia – w tym właśnie momencie dziecko musiało się wysunąć z wagonika i runąć nawet 10 m w dół. Na miejsce szybko przybyli ratownicy medyczni, którzy udzielili 6-latkowi pierwszej pomocy, a następnie odesłali go helikopterem do szpitala Leeds General Infirmary. Ze wstępnych informacji wynika jednak, że w chwili transportu do szpitala dziecko było przytomne, a także że w wyniku zderzenia z ziemią nie odniosło ono obrażeń zagrażających życiu.

„Właśnie zobaczyłem, jak dziecko wypada z Twister rollercoastera w Lightwater Valley. Kolejka została zamknięta. Karetka wezwana” - napisał na Twitterze Brytyjczyk, który był świadkiem wypadku. Z kolei rzecznik North Yorkshire Police powiedział: Policja została dziś wezwana do parku rozrywki Lightwater Valley, gdzie o godz. 11:30 doszło do wypadku z udziałem dziecka. 6-letni chłopiec był przytomny w momencie pojawienia się na miejscu funkcjonariuszy i został przetransportowany do szpitala.

Do incydentu z udziałem 6-letniego chłopca doszło 18 lat po tym, jak na tej samej kolejce zginęła 20-letnia studentka Universytetu Durham, Gemma Savage.