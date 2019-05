Pijany Szkot obudził się w domu obcych ludzi, którzy zareagowali na tę pomyłkę śmiejąc się do rozpuku

Pewien Szkot był tak zamroczony alkoholem, że wszedł w nocy do niewłaściwego domu i zasnął w nim na kanapie. Rano obudzili go obcy ludzie, którzy uświadomili mu jego pomyłkę. Właściciele posiadłości okazali się mieć jednak duże poczucie humoru i poczęstowali mężczyznę poranną herbatą śmiejąc się z całej sytuacji.

Mężczyzna był przekonany o tym, że budzi się na sofie w domu, w którym imprezował ubiegłej nocy. Niestety okazało się, że w zamroczeniu alkoholowym trafił do posiadłości pary obcych sobie ludzi i tam zasnął na kanapie.

Jego zaskoczenie było ogromne, gdy został obudzony przez właścicieli domu, do którego nie powinien trafić. Para zapytała go, co robi u nich na kanapie, na co mężczyzna odpadł, że imprezował tutaj całą noc. Rozbawieni całą sytuacją właściciele posiadłości, uświadomili mu: „Człowieku, zaufaj nam, tutaj nie było żadnej imprezy”.

Gdy Szkot doszedł do siebie, para zaproponowała mu herbatę i papierosa. Wtedy też mężczyzna zaczął relacjonować im wydarzenia z ubiegłej nocy. Okazało się, że wyszedł z domowej imprezy, jednak po tym, jak uciekła mu taksówka, postanowił wrócić. Niestety wtedy właśnie wybrał niewłaściwy dom i w efekcie trafił do sąsiedzkiej posiadłości, gdzie zrobił sobie późną kolację i poszedł spać na kanapę.

Mężczyzna nagrał też wideo, na którym śmiejąc się opowiada o nieprawdopodobnym zdarzeniu. Widać na nim także parę właścicieli domu, która śmieje się do rozpuku.

