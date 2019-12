Pijany student medycyny salutował po nazistowsku i wyzywał pasażerów na pokładzie samolotu lecącego z Polski do Liverpoolu [wideo]

27-letni Brytyjczyk studiujący medycynę w Polsce salutował po nazistowsku i wyzywał pasażerów na pokładzie samolotu WizzAir w trakcie lotu z Warszawy do Liverpoolu. Mężczyzna został aresztowany przez policję po wylądowaniu w Wielkiej Brytanii.

W ubiegłym tygodniu na pokładzie samolotu WizzAir lecącym z Polski na Wyspy doszło do szokującego zdarzenia, w którym pijany brytyjski student medycyny wstał ze swojego miejsca i zasalutował po nazistowsku wobec wszystkich pasażerów w samolocie.

Swoim zachowaniem wzbudził poruszenie, co zachęciło go do wygłoszenia nonsensownego przemówienia o rasizmie. Następnie zaczął krzyczeć rasistowskie wyzwiska wobec przerażonych pasażerów.

W pewnym momencie powiedział jednej z osób na pokładzie: „Twoją rolą jest bycie Czar***chem świata” ('Your job is to be the [N-word] of the world'). Następnie krzyczał „Sieg Heil!” i użył słowa „podczłowiek” obecnego w chorej nazistowskiej ideologii.

Załoga samolotu powiedziała, że mężczyzna pił alkohol przed wejściem na pokład i był agresywny wobec pracowników linii. Po wylądowaniu w Liverpoolu 27-letni Brytyjczyk został wyprowadzony z samolotu przez policję przy aplauzie innych pasażerów.

Oficerowie poinformowali, że mężczyzna został aresztowany pod zarzutem wykroczenia na tle rasistowskim oraz nietrzeźwość w samolocie. Pasażer, który nagrał całe zdarzenie, powiedział, że widział, jak oficerowie wsadzili pijanego Brytyjczyka do policyjnego vana.

- To zachowanie było okropne, jako polskiego obywatela takie rzeczy wzbudzają we mnie złość, to było podłe – powiedział pasażer, który zrobił nagranie.

Rzeczniczka Merseyside Police powiedziała:

- Aresztowaliśmy 27-letniego mężczyznę z Lancashire pod zarzutem wykroczenia o podłożu rasistowskim/religijnym i wejścia na pokład samolotu pod wpływem alkoholu. W jego sprawie prowadzone jest śledztwo.

ZOBACZ WIDEO: