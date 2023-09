Crime Pijany pasażer Ryanaira dostał w twarz od kobiety na pokładzie

Pijany pasażer Ryanaira zaczął naprzykrzać się innym pasażerom w samolocie lecącym z Manchesteru do Portugalii. Zanim został aresztowany przez policję, jedna z kobiet uderzyła go w twarz za jego zachowanie.

Podczas lotu z Manchesteru do Faro wybuchł chaos, gdy pijany pasażer Ryanaira zaczął zakłócać spokój innym osobom na pokładzie. Doszło nawet do sytuacji, w której jedna z kobiet straciła panowanie nad sobą i uderzyła pijanego mężczyznę w twarz.

Pijany pasażer Ryanaira aresztowany

Zachowanie mężczyzny zaniepokoiło również pilota, który zdecydował się zawrócić samolot na lotnisko w Manchesterze. Tam na pijanego pasażera czekała już policja, która weszła na pokład, aby go aresztować. Gdy nieznośnego mężczyznę wyciągnięto z samolotu, inni pasażerowie wiwatowali.

Mężczyzna naprzykrzał się kobiecie

Według jednej z osób znajdujących się na pokładzie, pijany mężczyzna był „bardzo brutalny” i wywołał „bójkę w powietrzu”. Świadek powiedział, że zachowanie agresora wobec dwóch pasażerek było skandaliczne. Doprowadziło do tego, że jedna z kobiet wstała i uderzyła mężczyznę „mocno w twarz” za jego pijackie wybryki.

Rzecznik Ryanaira także wypowiedział się w sprawie zdarzenia:

– Załoga lotu z Manchesteru do Faro, który odbył się 18 września, poprosiła policję o pomoc, gdy pasażer zaczął przeszkadzać na pokładzie. Samolot zawrócił do Manchesteru, a pasażera usunięto z pokładu przez lokalną policję, po czym po niewielkim opóźnieniu lot był kontynuowany bezpiecznie do Faro. Sprawą zajmuje się teraz lokalna policja. Serdecznie przepraszamy pasażerów, których to dotyczy, za wszelkie niedogodności spowodowane destrukcyjnym zachowaniem tego pasażera.

