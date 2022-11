Pijaństwo na pokładzie samolotu Ryanair. Dlaczego Brytyjka uniknie więzienia, choć stanowiła zagrożenie dla załogi i pasażerów?

Fot. Getty

39-letnia Emma Connel – pobierająca zasiłki matka dwójki dzieci, nie potrafiła sobie odmówić alkoholu, gdy samolotem Ryanair wracała z Majorki do Manchesteru. I choć skrajnie pijana Brytyjka zagrażała zarówno pasażerom, jak i załodze, sąd oszczędził jej odsiadki w więzieniu. Dlaczego?

Narastający problem z alkoholem

Wrześniowy lot „pod wpływem” z Majorki do Manchesteru to dla Emmy Connel nie pierwszy i można sądzić, że nie ostatni wybryk dokonany z uwagi na doświadczane problemy z alkoholem. Pobierająca zasiłki matka dwójki dzieci niejednokrotnie miała już problemy z prawem „po wypiciu” - trzykrotnie została złapana przez drogówkę za jazdę pod wpływem, a raz została skazana za niedostarczenie próbki do badania. Wybryk na pokładzie samolotu Ryanair lecącego z Palmy do Manchesteru to zatem kolejny z incydentów z udziałem 39-latki niepotrafiącej odmówić sobie alkoholu.

Pijana kobieta na pokładzie samolotu Ryanair

Co się stało tym razem? Cóż, Emma Connel po wejściu na pokład samolotu zaczęła zamawiać „małpki” i robiła to w takim tempie, że szybko się upiła. Jak później poinformował sąd adwokat kobiety, Brytyjka w owym czasie przyjmowała także – mirtazapinę - silny środek uspokajający o działaniu przeciwdepresyjnym, który w połączeniu z alkoholem może wywołać niepożądane skutki. I właśnie to, według obrony, doprowadziło do agresywnego zachowania Brytyjki, która w pewnym momencie zaczęła stanowić zagrożenie zarówno dla pasażerów, jak i dla załogi. - Wszyscy jesteśmy nadzwyczaj świadomi tego, jak poważne może być tego rodzaju przestępstwo. Ludzie są zdenerwowani, jak to bywa w powietrzu i nie potrzebują pijanego pasażera, który sprawi, że poczują się [na pokładzie jeszcze] bardziej nieswojo. Na szczęście wydaje się, że ten incydent nie doprowadził do nadmiernego zakłócenia lotu – mówił przed sądem w Manchesterze obrońca kobiety Ian Owen.

Za pijaństwo na pokładzie samolotu groziły kobiecie dwa lata więzienia

Za pijaństwo i zagrażanie pasażerom oraz załodze groziły Emma Connel z Ashton-under-Lyne, Greater Manchester, nawet dwa lata więzienia. Prokurator Joseph Seale w takich słowach opisał całą sytuację: „8 września 2022 roku funkcjonariusze policji pojawili się na lotnisku w Manchesterze po zgłoszeniu, że doszło do zakłócenia porządku przez pasażera samolotu lecącego do Manchesteru. W raporcie stwierdzono, że oskarżona była agresywna w stosunku do personelu i pasażerów na pokładzie samolotu. Po wylądowaniu samolotu, funkcjonariusze porozmawiali z załogą, a następnie wyprowadzili oskarżoną z samolotu i ją aresztowali. Zauważyli, że była wtedy jeszcze mocno pijana. Przez cały czas [kobieta] w pełni stosowała się do poleceń funkcjonariuszy. Chociaż policja otrzymała wsparcie w zakresie identyfikacji oskarżonej w samolocie, ani pozostali pasażerowie, ani personel Ryanair, nie zgłosili żadnych uwag ani wydali żadnych oświadczeń w trakcie dochodzenia.

Dlaczego Brytyjka uniknie kary więzienia za pijaństwo i agresywne zachowanie na pokładzie?

Co ciekawe, sąd Tameside magistrates court nie skazał Brytyjki na karę więzienia za niebezpieczne i uciążliwe zachowanie na pokładzie samolotu Ryanair. Sąd przychylił się do argumentacji obrony, że do stanu, w jakim znalazła się Emma Connel przyczyniła się częściowo załoga taniej linii, która nie przestała serwować jej na pokładzie alkoholu, mimo widomych znaków, że kobieta jest już pijana. - [Emma Connel] szybko przyznała się do zarzucanych czynów i rozumie powagę swoich działań. Po prostu oskarżona upiła się w samolocie, ale warto zauważyć, że personel Ryanair nie przejmował się tym, że serwował jej coraz więcej buteleczek z alkoholem, gdy ona była już wyraźnie pijana. Dowody zebrane przez personel Ryanair uczyniłyby cały proces dużo klarowniejszym, ponieważ mieliby lepsze dowody na to, co wydarzyło się na pokładzie. To pominięcie [ze strony linii lotniczej] jest istotne, ponieważ wejście lub przebywanie na pokładzie samolotu w stanie nietrzeźwym może skutkować karą pozbawienia wolności do dwóch lat, jeśli [sąd] uzna je za wystarczająco poważne – argumentował obrońca Brytyjki.

