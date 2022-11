Pijana kobieta w samolocie Wizz Air zaatakowała załogę i wywołała 6-godzinne opóźnienie

Uważasz, że coraz częściej dochodzi w samolotach do niepokojących sytuacji?

Pasażerowie lecący Wizz Airem z Gatwick na Maderę byli świadkami tego, jak pijana kobieta zaatakowała na pokładzie członków załogi i innych podróżnych wywołując chaos. Po wylądowaniu policja aresztowała nieznośną pasażerkę. Coraz częściej podczas lotów dochodzi jednak do agresywnego zachowania pasażerów.

Praca załogi samolotu polega na zapewnieniu pasażerom najlepszej obsługi, jednak ich zadania często są niemożliwe do wykonania, gdy mają do czynienia z wyjątkowo trudnymi podróżnymi. 4 listopada samolot Wizz Air Airbus A321 został opóźniony aż sześć godzin, gdyż pijana pasażerka zaatakowała personel pokładowy.

Awaryjne lądowanie przez pijaną pasażerkę

Samolot Wizz Air, który leciał na Maderę, musiał awaryjnie lądować w Lizbonie. Na lotnisku policja aresztowała nieznośną pasażerkę. Awanturnicze zachowanie pijanej kobiety opóźniło lot z Gatwick na Maderę o sześć godzin, a pozostali pasażerowie byli przerażeni tym, co się stało na pokładzie.

Samolot wystartował z Gatwick około godziny 17:30 czasu lokalnego i miał wylądować na Maderze około godziny 21:30. Napaść pijanej pasażerki zmusiła członków personelu pokładowego do zaalarmowania policji.

Jeden z pasażerów feralnego lotu powiedział gazecie „Jornal da Madeira”:

- Zostaliśmy przekierowani do Lizbony z powodu pijanej pasażerki, która zaczęła atakować innych pasażerów.

Portugalski pasażer, który leciał samolotem Wizz Air, dodał:

- Po wejściu policji na pokład zostaliśmy poinformowani, że samolot ma wylecieć z Lizbony tuż po północy, kiedy to miał dotrzeć na miejsce o godzinie 21:25.

Zaniepokojeni pasażerowie

Pasażerowie byli zaniepokojeni tym, że dotrą do celu z ponad sześciogodzinnym opóźnieniem. Wizz Air poinformowało o aresztowaniu dwójki podróżnych, co później potwierdził portugalski dziennik Correio da Manha.

Takie incydenty to prawdziwy koszmar dla stewardes. We wrześniu tego roku aresztowano 35-letniego Brytyjczyka po tym, jak zachowywał się nieprzyzwoicie i dotknął siedzącej obok pasażerki w samolocie Ryanaira podczas lotu z Wielkiej Brytanii do Hiszpanii.

Brytyjczyk aresztowany za napaść seksualną w Ryanairze

Do wspomnianego zdarzenia doszło dwa miesiące temu. Personel Ryanaira poinformował przez radio policję, gdy samolot znajdował się na wysokości 35 000 stóp nad ziemią, o tym, że jedna z pasażerek skarżyła się, iż 35-letni Brytyjczyk dotknął jej piersi i poprosił ją, by uprawiała z nim seks w toalecie podczas lotu.

35-latek został zatrzymany, gdy samolot wylądował na hiszpańskim lotnisku późno w niedzielę. Brytyjczyk został podobno ukarany grzywną w wysokości 2500 funtów po tym, jak stawił się w sądzie za szybkim procesie. Kobieta rzekomo była napastowana seksualnie chwilę przed lądowaniem samolotu po tym, jak mężczyzna wdał się z nią w niechciane aluzje seksualne.

Jak podał „Daily Mirror” - Brytyjka powiedziała, że ​​nieznajomy, którego nigdy w życiu nie spotkała, usiadł w samolocie obok niej i zaczął ją męczyć komentarzami na temat jej piersi w pierwszych minutach lotu, a nawet zasugerował, aby poszli do toalety razem. Powiedziała, że ​​podczas lotu i na krótko przed lądowaniem samolotu wystosował wobec niej kilka seksistowskich komentarzy, dotknął jej ramienia, a następnie piersi. Wtedy poprosiła członków załogi o pomoc, którzy zaalarmowali Gwardię Cywilną poprzez kontrolę na lotnisku. Po wylądowaniu funkcjonariusze czekali przy samolocie, a kobieta podeszła do nich i krótko wyjaśniła, co się wydarzyło, następnie towarzyszyła policji, aby złożyć pełne oficjalne oświadczenie. Mężczyzna został aresztowany na miejscu.

Rzecznik Gwardii Cywilnej powiedział: „Mogę potwierdzić, że aresztowaliśmy 35-letniego Brytyjczyka późno w niedzielę wieczorem pod zarzutem popełnienia przestępstwa dotyczącego wykorzystywania seksualnego. Mężczyzna został zatrzymany, gdy wysiadał z samolotu po przylocie i po nocy spędzonej w policyjnej celi został zabrany do sądu. Jego oskarżycielka złożyła oficjalne oświadczenie po tym, jak funkcjonariusze go zabrali.

Komentarz Ryanaira

Sprawę skomentował rzecznik Ryanaira: "Załoga tego lotu z Liverpoolu do Palmy (25 września) poprosiła o pomoc policję po tym, jak dowiedziała się, że osoba zachowuje się niewłaściwie wobec innego pasażera. Załoga odsunęła pasażera od tej osoby na resztę lotu, a policja usunęła go z samolotu po wylądowaniu. Teraz to sprawa miejscowej policji”.

