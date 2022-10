Pijana Brytyjka uderzyła w sześć samochodów, a potem zaatakowała ludzi. Groźny incydent

39-letnia kobieta w Szkocji, która po wypiciu półtorej butelki Baileys Irish Cream, wsiadła za kierownicę i uderzyła autem w sześć innych zaparkowanych na ulicy samochodów, otrzymała zakaz jazdy na 16 miesięcy.

39-letnia Brytyjka w stanie nietrzeźwości, po wypiciu 40 kieliszków Baileys Irish Cream, prowadząc swojego Chevroleta Captiva na dwóch ulicach uderzyła w łącznie sześć samochodów: Kia Ceed, BMW 118, Kia Rio, Vauxhall Corsa, Forda Pumę i Kia XCreed.

Zderzenie z sześcioma samochodami

Kobieta po uszkodzeniu tylu samochodów wcale nie chciała przestać i nie zamierzała kończyć swojej szaleńczej jazdy. Zaatakowała nawet osoby, które były świadkami jej wyczynu i próbowały odebrać jej kluczyki.

Po próbie uderzenia kilku świadków, została jednak unieruchomiona i powalona na ziemię. Kobieta już w Perth Sheriff Court przyznała się do niebezpiecznej jazdy i ponad trzykrotnego przekroczenia limitu prędkości. Przyznała się także do tego, że próbowała uderzyć dwóch mężczyzn.

Reakcja sąsiadów

Na rozprawie sądowej okazało się, że partner kobiety przyszedł do jej domu o 23:00 i znalazł ją pijaną. Po kłótni wyszedł, ale zobaczył, jak jego partnerka bierze ze sobą kluczyki do samochodu. Wtedy zaczął na nią krzyczeć, ale to jej nie powstrzymało.

Po jakimś czasie sąsiedzi usłyszeli głośny huk i alarm samochodowy. Dopiero po pewnym czasie byli w stanie powstrzymać kobietę przed dalszą jazdą i wyciągnąć jej kluczyki ze stacyjki. To jednak rozwścieczyło 39-latkę, która próbowała zaatakować dwóch mężczyzn.

Policja potwierdziła, że otrzymała liczne telefony w związku ze zdarzeniem, a gdy oficerowie przybyli na miejsce, znaleźli kobietę leżącą na ziemi. Oprócz 16-miesięcznego zakazu prowadzenia pojazdów, 39-latka musi również wykonać 200 godzin nieodpłatnej pracy społecznej w ramach kary.

Newsy z UK na Twoją skrzynkę - subskrybuj! Zapisz mnie!