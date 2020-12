Pijacka burda na pokładzie samolotu lecącego z Krakowa do UK z angielskimi turystami w roli głównej

Dwóch pijanych Brytyjczyków wracających z Krakowa do UK przegięło na pokładzie samolotu Jet2. Co zrobili i dlaczego skazano ich na karę pozbawienia wolności?

Angielscy turyści cieszą się "specyficzną" sławą w Polsce, a szczególnie w takich miastach, jak Kraków, Gdańsk czy Wrocław, a więc z perspektywy przybysza z Wysp miejsc, które przyciągają nie tyle atrakcjami turystycznymi, ile tanimi cenami alkoholu (w szczególności piwa) na lokalnej starówce. Przylecieć, narąbać się, narozrabiać i wrócić do siebie - tak nierzadko wygląda scenariusz polskiego "city break" w angielskim stylu. Czy to krzywdzący stereotyp? Jak się okazuje, kolejne wydarzenie udowadnia, że jest w nim bardzo wiele prawdy...

Pijani turyści z Anglii znowu rozrabiają

Dwóch Brytyjczyków z Bolton wracając właśnie z Polski, a konkretnie z Krakowa na Wyspy, urządzili burdę na pokładzie samolotu linii Jet2. Jak czytamy na łamach lokalnego serwisu "Manchester Evening News" dnia 28 września 2020 roku 32-letni Daniel K. i 29-letni Daniel N. lecąc do Manchesteru chcieli wykorzystać do cna krótkie wakacje. Na pokładzie zażyczyli sobie alkohol - N. poprosił o całą butelkę szampana, a K. do kawy zażądał brandy.

Obsługa lotu odmówiła tym prośbom i... zrobiło się nieprzyjemnie, delikatnie pisząc. N., który jest weteranem wojny w Afganistanie złapał członka personelu pokładowego, a K. wulgarnie go zwyzywał. Obu krewkich mężczyzn próbowano wielokrotnie uspokajać i przywoływać do porządku, na pokładzie wystosowano do nich wręcz pisemne upomnienie (!!!), ale obaj mieli utrzymywać, że go nie potrafią odczytać, bo są... dyslektykami.

W jaki sposób zostali ukarani?

Ta historia skończyła się tak, jak wiele podobnych samolotowych burd. Po wylądowaniu na Manchester Airport na obu panów czekali już policjanci. Sąd Manchester Magistrates Court sprawnie zajął się tą sprawą i skazał pijanych agresorów na 18 tygodni więzienia. W dodatku obciążono ich kosztami rozprawy sądowej (213 funtów) oraz kazano zapłacić odszkodowanie (75 funtów).

Poza tym panowie w najbliższym czasie nie polatają samolotami Jet2 - ukarano ich także rocznym zakazem lotów tą linią.

