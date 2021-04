Pies znalazł niemowlę porzucone w parku w Birmingham. Policja opublikowała zdjęcia dziecka

Policja w Birmingham opublikowała pierwsze zdjęcia dziecka, które zostało porzucone w parku Kings Norton najprawdopodobniej zaledwie parę godzin po narodzinach. Trwają obecnie poszukiwania matki niemowlaka.

Detektywi w Birmingham ponowili swój apel w związku z poszukiwaniami matki dziecka, które zostało porzucone 22 kwietnia w parku Kings Norton. West Midlands Police podało, że do porzucenia niemowlęcia doszło najprawdopodobniej parę godzin po porodzie.

Porzucone niemowlę znalezione przez psa

Dziecko owinięte w koc w parku Kings Norton znalazł pies. 64-letni właściciel zwierzęcia powiedział, że suczka rasy husky delikatnie szturchnęła niemowlę i je obudziła. Przyznał, że sam mógłby przejść i nie zauważyć dziecka, gdyby nie Hel.

- Szliśmy w stronę The Mounds, na drodze było dużo rozbitego szkła. Po mojej lewej stronie zobaczyłem zwinięty koc zaraz pod krzakami. Zawróciłem, aby krótko złapać Hel, żeby nie szła po szkle. Wtedy podeszła do koca, położyła się obok niego i zaczęła trącać go nosem bardzo delikatnie. Nagle usłyszałem płacz dziecka. Gdyby to był inny pies, z innym temperamentem, albo lisy mogłyby rozszarpać koc. Jak ktoś mógł tak postąpić z dzieckiem? – powiedział właściciel psa.

Apel policji

West Midlands Police podała wcześniej, że po apelu do mieszkańców Birmingham w związku z poszukiwaniami matki dziecka, zgłosiła się do nich osoba, z której zeznań wynika, że matką niemowlęcia mogła być biała kobieta w wieku dwudziestu kilku lat.

Po znalezieniu dziecka, zostało ono przewiezione do szpitala, a z racji tego, że znaleziono je dzień przed St. George Day, nadano chłopcu imię George.

- George jest zdrowy i ma się dobrze. Jednak niestety nadal nie możemy znaleźć jego matki. Jesteśmy bardzo zaniepokojeni jej stanem i chcemy sprawdzić, czy wszystko z nią w porządku, zarówno fizycznie jak i psychicznie. Jest to obecnie nasze jedyne zmartwienie. Poród to duża rzecz i zastanawiamy się, czy nie potrzebuje pomocy medycznej – poinformowała policja.