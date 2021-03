Pierwszy spadek bezrobocia w UK od początku pandemii. Oto najnowsze dane Office for National Statistics

Fot. Getty

Bezrobocie w Wielkiej Brytanii spadło do 5 proc. Bez pracy na Wyspach wciąż pozostaje 1,7 miliona osób.

Pierwszy raz od początku pandemii stopa bezrobocia w UK spadła. Jak podało Office for National Statistics (ONS), spadek jest co prawda nie znaczny, ponieważ bezrobocie zmniejszyło się z 5,1 proc. do 5 proc. Należy jednak wziąć pod uwagę, że dzieje się to w okresie, gdy zasady zostały zaostrzone, a ekonomiści przewidywali dalszy wzrost bezrobocia do poziomu 5,2 proc.

Pierwszy spadek bezrobocia w UK od początku pandemii

Ostatnie podsumowanie na temat bezrobocia w UK pochodzą z okresu trzech miesięcy od listopada 2020 do stycznia 2021. Łącznie w Wielkiej Brytanii bez pracy pozostawało w styczniu 1,7 miliona osób. Pomimo spadku bezrobocia w ostatnich miesiącach, porównując obecną sytuację, do sytuacji sprzed pandemii, eksperci zauważają, że obecnie bezrobocie w UK jest o 1,1 proc. wyższe niż rok temu przed pierwszym lockdownem.

Z kolei według najnowszych danych z lutego, dotyczących osób zatrudnionych w UK według list płacowych DWP, liczba zatrudnieni wzrosła o 68 000 w porównaniu do stycznia 2021. Eksperci tłumaczą to pojawieniem się jasnego planu wyjścia z lockdownu, który zachęcił brytyjskich przedsiębiorców do przygotowań do ponownego otwarcia swoich usług. Wzrost liczby zatrudnionych jest obserwowany już trzeci miesiąc z rzędu.

Biorąc jednak pod uwagę dłuższy okres czasu - od początku pandemii - brytyjskie listy płacowe skurczyły się znacząco, ponieważ liczba osób zatrudnionych spadła o 693 000. Najbardziej poszkodowaną przez pandemię grupą są najmłodsi pracownicy, czyli osoby poniżej 25. roku życia. Ponadto, jedna trzecia zwolnień dotyczyła Londynu, a ponad połowa branży hotelarsko-gastronomicznej.