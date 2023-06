Pierwszy od dziesięciu lat roczny spadek cen domów w UK

Ze spadkiem cen nieruchomości w Wielkiej Brytanii mamy do czynienia już od dłuższego czasu, jednak tym razem – po raz pierwszy od dekady – obserwujemy roczny spadek cen domów.

Zgodnie z danymi Halifax cena przeciętnego domu na Wyspach była w maju tego roku o 1,1 proc. niższa niż w tym samym miesiącu roku poprzedniego. Jest to pierwszy roczny spadek cen domów od ponad dekady. Pokazuje to wpływ rosnących stóp procentowych na kredytobiorców, co z kolei zatrzymało długo utrzymujący się boom mieszkaniowy w UK.





Spadek cen domów

Inflacja utrzymująca się na poziomie 8,7 proc. i wzrost stóp procentowych 12 razy z rzędu miały negatywny wpływ na rynek kredytów hipotecznych.

- Zgodnie z oczekiwaniami, krótkie ożywienie, które obserwowaliśmy na rynku mieszkaniowym w pierwszym kwartale tego roku, osłabło, a wpływ wyższych stóp procentowych stopniowo oddziaływał na budżety gospodarstw domowych, w szczególności tych, w przypadku których umowy kredytów hipotecznych o stałym oprocentowaniu dobiegały końca. To nieuchronnie wpłynie na zaufanie na rynku mieszkaniowym, ponieważ zarówno kupujący, jak i sprzedający dostosują swoje oczekiwania - powiedział Kim Kinnaird, dyrektor Halifax Mortgages.

Zmiany na rynku nieruchomości

Mimo spadku cen domów rok do roku, miesięczna zmiana średniej ceny nieruchomości w UK pozostała w maju prawie na stałym poziomie 286 532 funtów. W kwietniu z kolei odnotowano spadek o 0,4 proc. w porównaniu z marcem – przy cenach niższych średnio o około 7500 funtów w porównaniu z apogeum ubiegłego lata.

Ochłodzenie na rynku nieruchomości widoczne jest również w wyraźnym spadku zatwierdzeń kredytów hipotecznych. Halifax przewiduje dalszy spadek cen domów, gdyż inflacja pozostaje wciąż wysoka, a stopy procentowe nadal są podnoszone.

