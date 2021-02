Pierwszy członek brytyjskiego rządu przyjął szczepionkę na COVID-19. Co z pozostałymi ministrami?

Fot. Twitter/@grantshapps

Minister transport Grant Shapps został pierwszym brytyjskim ministrem, którzy otrzymał szczepionkę na koronawirusa. Dlaczego tylko on i co z pozostałymi członkami rządu UK?

W środę popołudniu Grant Shapps, brytyjski minister transportu, ujawnił, że przyjął szczepionkę na koronawirusa, ponieważ został zakwalifikowany do jednej z rządowych grup priorytetowych. Kwalifikacji dokonano ze względu na to, że w latach 90. Grant Shapps był leczony na raka. Shapps stał się pierwszym członkiem rządu Borisa Johnsona, który został zaszczepiony przeciw COVID-19. Minister otrzymał pierwszą dawkę szczepionki Pfizer/BioNTech na Uniwersytecie Hertfordshire.

O przyjęciu szczepionki minister transportu poinformował między innymi na swoim Twitterze, gdzie opublikował zdjęcie, przedstawiające moment szczepienia. Do zdjęcia minister załączył także komentarz, w którym czytamy:

Właśnie przyjąłem pierwszą dawkę szczepionki na #Covid po otrzymaniu wezwania z przychodni GP. Dwukrotnie sprawdzono, czy znajdowałem się w kolejce po szczepionkę, a NHS potwierdził, że powodem było leczenie raka, któremu byłem poddany ponad dwie dekady temu. Najważniejsze przesłanie od NHS brzmi: zaszczep się, gdy jest ci to oferowane.

Just received first #Covid jab after getting call from GP Surgery to attend.



Double-checked I was in line for vaccine & NHS confirmed it was due to cancer treatment I received over two-decades ago.



Key message from NHS is- get yourself vaccinated the moment you're offered it. pic.twitter.com/ABAKjp09WE