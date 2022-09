Pierwsze zdjęcie króla Karola z czerwoną skrzynką. W tle fotografia królowej

Pałac Buckingham opublikował zdjęcie króla Karola III pełniącego obowiązki służbowe. Możemy na nim zobaczyć, jak sięga po dokumenty ze słynnej czerwonej skrzynki. W tle z kolei widzimy zdjęcie królowej Elżbiety.

Opublikowane przez Pałac Buckingham zdjęcie króla Karola zrobione w zeszłym tygodniu przedstawia go w trakcie przeglądania dokumentów rządowych z czerwonej skrzynki, tak jak robiła to królowa Elżbieta w czasie swojego 70-letniego panowania.

Zdjęcie Karola zostało zrobione w jednej z XVIII-wiecznych sal Pałacu Buckingham podczas pełnienia przez monarchę swoich obowiązków służbowych. Widać na nim także w tle fotografię jego rodziców– księcia Filipa i królowej Elżbiety – która została podarowana w prezencie Jerzemu VI.

His Majesty The King’s Red Box



The Red Box contains papers from government ministers in the UK and the Realms and from representatives from the Commonwealth and beyond. pic.twitter.com/C4JrXHS3uO