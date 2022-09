Pierwsze przemówienie Liz Truss na stanowisku premiera [wideo]

Co nowa premier miała do powiedzenia w kryzysowym dla kraju momencie?

Pierwsze przemówienie Liz Truss jako nowej premier było krótkie, ale każde jej zdanie zostało już poddane analizie pod kątem jej planów w kluczowym dla kraju momencie.

Liz Truss rozpoczęła swoje przemówienie od ukłonu w stronę swojego poprzednika, od którego wsparcia jest obecnie zależna. Powtarzając kluczowe kwestie z wcześniejszego przemówienia Borisa Johnsona, pochwaliła go za Brexit, wprowadzenie szczepionek przeciwko Covid, a także zdecydowane stanowisko wobec Rosji.

Liz Truss o Johnsonie

Nowa szefowa rządu powiedziała, że „Historia zobaczy w nim [Borisie Johnsonie – przyp. red.] niezwykle istotnego premiera”.

- Mam zaszczyt wziąć na siebie tę odpowiedzialność w kluczowym dla naszego kraju czasie. To, co czyni Wielką Brytanię wielką, to nasza fundamentalna wiara w wolność, przedsiębiorczość i fair play. Nasi ludzie raz po raz pokazali twardość, odwagę i determinację. Stoimy teraz w obliczu poważnych globalnych przeciwności spowodowanych przerażającą wojną Rosji na Ukrainie i następstwami pandemii. Nadszedł czas, aby zająć się problemami, które powstrzymują Wielką Brytanię. Musimy szybciej budować drogi, domy i łącza szerokopasmowe. Potrzebujemy więcej inwestycji i świetnych miejsc pracy w każdym mieście w kraju – powiedziała Truss.

Co z pomocą ws. wzrostu rachunków?

Jak zapewniła nowa premier:

- Musimy zmniejszyć obciążenie rodzin i pomóc ludziom radzić sobie w życiu. Wiem, że jesteśmy w stanie sprostać tym wyzwaniom.

Po tygodniach dryfowania przez coś, co otrzymało niechlubną nazwę „rządu zombie”, Truss zdaje dobrze sobie sprawę z tego, że pusta retoryka nie wystarczy, by zaspokoić chęć wysłuchania jej właściwych planów politycznych.

Chociaż wciąż ich brakuje i zostaną one przedstawione w oświadczeniach dla Izby Gmin w przyszłym tygodniu. Obiecała, że ​​długo oczekiwana „akcja” w sprawie rachunków za energię zostanie ogłoszona do końca tygodnia.

- Po drugie, zajmę się bezpośrednio kryzysem energetycznym spowodowanym wojną Putina. W tym tygodniu podejmę działania, aby poradzić sobie z rachunkami za energię i zabezpieczyć nasze przyszłe dostawy energii. Po trzecie, upewnię się, że ludzie będą mogli uzyskać wizyty u lekarza i potrzebne im usługi NHS. Postawimy naszą służbę zdrowia na solidnych podstawach. (...) Choć burza może być silna, wiem, że Brytyjczycy są silniejsi. Nasz kraj został zbudowany przez ludzi, którzy wykonują swoje zadania. Mamy ogromne zasoby talentu, energii i determinacji - powiedziała Truss.

Truss powtórzyła słynne hasło Churchilla, aby podjąć „działania dzisiaj”, by uświadomić natychmiastowość planowanych przez siebie reform. Wydawało się, że ponownie skinęła głową Churchillowi w dalszej części przemówienia, kiedy odniosła się do jego obietnicy, że „razem możemy przetrwać burzę” – premier z czasów wojny użył tego samego wyrażenia w swoim przemówieniu „będziemy walczyć z nimi na plażach” w 1940 r.

