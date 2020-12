Pierwsze białe święta od pięciu lat. Na Wyspach ma spaść śnieg

Mimo dzisiejszych obfitych opadów deszczu na Wyspach, synoptycy zapowiadają opady śniegu w piątek w niektórych częściach kraju. Z kolei tam, gdzie białego puchu zabraknie, pojawi się przymrozek w świąteczny poranek.

Zgodnie z prognozami obfite opady deszczu, które grożą nawet podtopieniami w niektórych rejonach, mają ustąpić, a w pierwszy dzień świąt dojdzie do spadku temperatur, którym w pewnych częściach kraju będą towarzyszyć opady śniegu.

Śnieg na święta

Pierwsze opady śniegu już się pojawiły na północno-wschodnim wybrzeżu w Szkocji, niedaleko Inverness. Alex Burkill z Met Office powiedział:

- Noc z 24 na 25 grudnia będzie bardzo zimna, a w świąteczny poranek w wielu rejonach pojawi się przymrozek. Dlatego też mogą być to „białe święta”, gdyż większość mieszkańców rano zobaczy za oknem białą warstwę mrozu.

Pierwszy świąteczny dzień będzie suchy w większej części kraju, a na wschodzie i północy Anglii początkowe opady deszczu zamienią się w opady śniegu.

- W Lincolnshire, Yorkshire, może nawet we wschodniej Anglii wystąpią przelotne opady deszczu we wczesnych godzinach, co przy niskich temperaturach bez wątpienia nabierze zimowego charakteru, którym będzie śnieg z deszczem lub śnieg. Jego warstwa będzie niewielka, dlatego nie będzie on wszędzie widoczny, a w większości rejonów będzie to po prostu suchy i zimny dzień. Istnieje szansa, że zobaczymy opady śniegu we wschodnich częściach Anglii, szczególnie na początku Christmas Day – powiedział Alex Burkill.

Pogoda w Boxing Day

Met Office podało, że w Boxing Day nastąpi powrót niestabilnej pogody, z opadami deszczu na północy, które przesuną się na południe wraz z silnymi porywami wiatru. Istnieje duże prawdopodobieństwo, że takie warunki potrwają do Nowego Roku...