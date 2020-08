Pierwsza szkoła w UK nałożyła na uczniów obowiązek noszenia maseczek

Mamy pierwszą szkołę w UK, która zdecydowała się ubrać swoim uczniom maseczki. Jak zareagowali na taki obrót spraw rodzicie? Co było powodem wprowadzenia takich regulacji?

Dyrekcja szkoły podstawowej Academy Eaton Mill w Bletchley, mieście zlokalizowanym w regionie South East England (hrabstwo Buckinghamshire) podjęła decyzję o wprowadzeniu obowiązku noszenia maseczek ochronnych. To pierwszy taki przypadek w Wielkiej Brytanii. Nowe regulacje będą dotyczyły wszystkich uczniów szkoły, nawet tych najmłodszych, którzy skończyli pięć lat. Z obowiązku zasłaniania twarzy zwolnione będą jedynie najmłodsze dzieciaki, uczęszczające do zerówki. Decyzję w tej kwestii podjął Warren Harrison, dyrektor szkoły podstawowej Eaton Mill Primary School w Premier Academy.

Obowiązek noszenia maseczek dotyczy wszystkich dzieci

W mailowym biuletynie zatytułowanym "Stay safe, mask up and stay classy" wysłanym do rodziców w poniedziałek dyrektor Harrison potępił działania brytyjskiego rządu i argumentował wprowadzenie regulacji dotyczących zasłaniania twarzy "zdrowym rozsądkiem, logiką i racjonalnym podejściem". Zaznaczmy, że te obostrzenia są sprzeczne z wytycznymi rządowymi, które mówią, że dzieci poniżej 11. roku życia nie muszą nosić masek.

Co więcej, władze szkolne rekomendują maski N95 lub maski chirurgiczne, a zasłanianie twarzy byle czym jest "niedopuszczalne", jak czytamy w szkolnej korespondencji. "Wszyscy pracownicy, dzieci, rodzice, opiekunowie i goście muszą założyć maskę, w innym przypadku nie zostaną wpuszczeni na teren szkoły" - czytamy dalej.

Nie pasuje? Wyślij dziecko do Hogwarthu!

Maseczki do użytku dla uczniów mają być zapewnione przez szkołę, tak samo jak "inne odpowiednie środki ostrożności".

Dyrektor Harrison bardzo poważnie podchodzi do kwestii pandemii. Kilka tygodniu temu wystosował do rodziców uczniów wiadomość, w którym napisał, że "jeśli nie traktujesz Covid-19 poważnie, musimy znaleźć ci szkołę, która lepiej pasuje do twojego spojrzenia na świat. Może spróbuj wysłać dziecko do Hogwarthu?".