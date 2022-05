Pielęgniarz molestował seksualnie kobiety znajdujące się w stanie znieczulenia ogólnego po operacji. Grozi mu długoletnie więzienie

Fot. Getty

Sąd Sheffield Crown Court ogłosi dziś wyrok w sprawie 51-letniego pielęgniarza, który przez lata dopuszczał się w szpitalu Royal Hallamshire Hospital molestowania kobiet znajdujących się w stanie znieczulenia ogólnego. Mężczyzna przyznał się zarówno do podglądactwa, jak i napaści na tle seksualnym, robienia nieprzyzwoitych zdjęć dziecka i posiadania nieprzyzwoitych zdjęć dzieci.

51-letni Paul G. pracował w szpitalu Royal Hallamshire Hospital od 1994 r. Gdy awansował, Brytyjczyk pełnił obowiązki przełożonego pielęgniarzy, co wiązało się z dużą odpowiedzialnością. Przez lata nikt nie podejrzewał, że mężczyzna może nadużywać swojej pozycji dla spełniania swoich erotycznych fantazji i że może tym samym molestować seksualnie pacjentki szpitala. Gdy sprawa wyszła na jaw, a Paul G. został aresztowany, okazało się, że dopuszczał się on nie tylko napaści seksualnych względem niewybudzonych jeszcze po operacji kobiet, ale też że oddawał się szeroko zakrojonemu podglądactwu, także w stosunku do swoich koleżanek z pracy. Pielęgniarz pracował indywidualnie z pacjentami zarówno przed, jak i po operacji, a filmy, które wpadły w ręce policji pokazują, że G. dopuścił się napaści seksualnej względem przynajmniej dwóch nieprzytomnych pacjentek, przesuwając ich bieliznę i filmując ich ciała.

Szokujące przestępstwa w szpitalu

Należy się spodziewać, że Sheffield Crown Court wyda surowy wyrok, a Paul G., z uwagi na powagę popełnionych przestępstw, spędzi wiele lat w więzieniu. Były pielęgniarz przyznał się w sumie do 23 przestępstw w zakresie podglądactwa, napaści na tle seksualnym, robienia nieprzyzwoitych zdjęć dziecka i posiadania nieprzyzwoitych zdjęć dzieci. Oskarżyciel Michael Smith poinformował, że szokujące przestępstwa wyszły na jaw po tym, gdy młoda kobieta, która znała mężczyznę osobiście, zaczęła podejrzewać, że ten ją z ukrycia filmuje. To ona znalazła „bibliotekę” nieprzyzwoitych zdjęć na dyskach twardych mężczyzny i kartach pamięci, przedstawiającą zarówno ją, jak i inne ofiary.