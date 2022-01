Pielęgniarki i położne wzywają do wydłużenia terminu obowiązkowych szczepień dla personelu medycznego

Fot. Getty

Pielęgniarki i położne w Wielkiej Brytanii apelują do rządu o wydłużenie terminu obowiązkowych szczepień dla personelu medycznego. Część środowiska uważa, że zwolnienie personelu pielęgniarskiego z uwagi na brak szczepień w trakcie kryzysu byłoby „sabotażem” dla całej służby zdrowia.

Royal College of Nursing ostrzega, że program obowiązkowych szczepień przeciwko Covid-19 dla pracowników służby zdrowia znajdujących się na pierwszej linii kontaktu z pacjentem (a zatem lekarzy, ratowników medycznych, pielęgniarek czy położonych) może tak naprawdę obrócić się przeciwko służbie zdrowia. Wszystko to dlatego, że obecnie, w dobie kryzysu związanego zarówno z covidem, jak i innymi chorobami, które zimą dotykają społeczeństwo, każdy pracownik służby zdrowia obecny w szpitalu czy przychodni jest na wagę złota. Jeśli w tym krytycznym czasie zaczną być zwalniani niezaszczepieni pracownicy NHS, to będzie to stanowić „akt samo-sabotażu”, ponieważ NHS już boryka się z poważnymi brakami kadrowymi. Royal College of Midwives (RCM) ostrzega z kolei, że braki położonych są obecnie na najwyższym poziomie od początku pandemii. W sektorze występują „chroniczne niedobory kadrowe”, ostrzega RCM, który szacuje, że na chwilę obecną już brakuje ok. 2000 położnych.

Termin obowiązkowych szczepień dla pracowników NHS musi zostać wydłużony

Zarówno Royal College of Midwives, jak i Royal College of Nursing apelują do rządu o wydłużenie terminu obowiązkowych szczepień dla pracowników NHS. Zgodnie z obecnie obowiązującymi regulacjami pracownicy służby zdrowia, pracujący na pierwszej linii, muszą zostać zaszczepieni dwoma dawkami najdalej do 1 kwietnia, co oznacza, że pierwszą dawkę muszą przyjąć najdalej do 3 lutego. - Nic nie jest ważniejsze dla pielęgniarki, niż bezpieczna opieka nad pacjentami. W tej chwili nasi członkowie mówią mi, że nie zawsze mogą to zrobić. Wzywamy rząd do rozpoznania tego ryzyka i opóźnienia posunięcia, które według jego własnych kalkulacji może przynieść skutek odwrotny do zamierzonego. Zwolnienie wykwalifikowanego personelu pielęgniarskiego w czasie kryzysu byłoby aktem samo-sabotażu. Zachęcanie ludzi do szczepień to najlepszy sposób na zwiększenie liczby szczepień. Personel pielęgniarski, który jest dobrze przygotowany do rozumienia obaw ludzi i cieszy się dużym zaufaniem, kierował programem szczepień przeciwko Covid-19 i ma kluczową rolę do odegrania w rozwiązywaniu wszelkich obaw, jakie ludzie mogą mieć w związku ze szczepieniem – zaznacza Pat Cullen, sekretarz generalny i dyrektor naczelny RCN.