Pielęgnacja ciała krok po kroku

Pielęgnacja ciała to nieproste zadanie, wymagające przede wszystkim wyboru odpowiednich kosmetyków. Skóra wymaga intensywnego oczyszczenia, nawilżenia i odżywienia. Na skórę bardzo korzystnie wpływają też zabiegi, nawet te wykonywane sporadycznie. Dlatego i o nich warto pamiętać.

Jakie kosmetyki do pielęgnacji wybierać?

Pielęgnacja ciała może być nie tylko skuteczna, ale i przyjemna. Zależy to jednak od kosmetyków, jakie się w tym celu stosuje. Należy wybierać przede wszystkim produkty spełniające indywidualne potrzeby skóry. Przykładowo kobiety, które mają niezwykle suchą skórę i problemy typu atopowe zapalenie skóry czy łuszczyca, powinny sięgać po kremy intensywnie nawilżające. Także toniki i żele muszą być przeznaczone do skóry wrażliwej oraz skłonnej do podrażnień.

Zaś kobiety, które zmagają się z nadmiernym sebum i trądzikiem, muszą wybierać kosmetyki, które nie tylko nawilżają, ale też działają przeciwbakteryjnie i tonizująco.

Zarówno cellulit, jak i zmiany naczyniowe wymagają też stosowania specjalistycznych kosmetyków. Podobnie zresztą jak kobiety, które są w ciąży albo po porodzie. Każda z nich ma konkretne potrzeby względem tych produktów. Na szczęście wszystkim tym oczekiwaniom producenci kosmetyków są w stanie sprostać.

Pielęgnacja ciała w 3 krokach

Podstawą pielęgnacji ciała jest oczyszczenie. Najlepiej zrobić to przy użyciu żelu albo nawet mydła. Wybierając kosmetyki do tego celu, najlepiej sięgać po te, które nie naruszają naturalnej bariery hydro-lipidowej.

Po dokładnym oczyszczeniu jest właściwy moment na nawilżenie. Na suchą skórę warto nałożyć na przykład balsam nawilżający. Najlepiej taki, który nawilży skórę, będzie ją regenerował i zabezpieczał przed szkodliwym działaniem wolnych rodników.

Wystarczające odżywienie skórze może zapewnić na przykład masło do ciała. Chodzi tu konkretnie o kosmetyk, który zawiera cenne witaminy i minerały, o wartości niezbędne do prawidłowego funkcjonowania skóry. Bardzo ważne dla skóry są następujące składniki: witamina E, gliceryna, miąższ z aloesu, hialuronian sodu, czy masło shea. Produktów z tymi właśnie składnikami trzeba szukać.

Tak zadbana skóra będzie cały czas elastyczna, jędrna, przyjemna w dotyku i atrakcyjna z wyglądu. Bardzo ważne jest przy tym, aby poszczególne kosmetyki dobierać z należytą starannością, zważywszy na efekty, jakie zamierza się uzyskać, ale i na potrzeby konkretnego rodzaju skóry. Pielęgnacja wykonywana za każdym razem w kilku podstawowych krokach, gwarantuje zadowolenie.