Piękny gest TESCO - Supermarket wezwał mieszkańców UK, by udali się w tym tygodniu do pubów i nie kupowali alkoholu w sklepach sieci

Fot. Getty

Na niezwykły gest zdobyła się właśnie brytyjska sieć supermarketów TESCO, która wezwała mieszkańców UK do udania się w tym tygodniu do pubów i do niekupowania alkoholu w swoich sklepach. Chodzi o to, by pomóc mocno dotkniętej przez COVID-19 branży gastronomicznej.

Ten gest TESCO nie tylko został już dostrzeżony przez rzesze ludzi, ale też pewnie na długo zostanie zapamiętany. W końcu TESCO, rezygnując z potencjalnych wpływów ze sprzedaży alkoholu, wezwało właśnie mieszkańców Wielkiej Brytanii do niekupowania alkoholu w swoich sklepach w pierwszym tygodniu od poluzowania restrykcji, tylko do udania się do pubów, barów i restauracji – jednym słowem do lokali, które w ciągu ostatniego roku bardzo ucierpiały na skutek pandemii. „W tym roku pubom było ciężko. Tak więc, niezależnie od tego, jak dobra jest w tym tygodniu nasza oferta, wolimy, żebyście wsparli swój lokalny pub (o ile czujecie się bezpiecznie, by to zrobić). Ponieważ teraz #EveryLittleHelps. Z wyłączeniem Szkocji, Irlandii Północnej i Walii. Drinkaware.co.uk dla 18+ ” - czytamy w oświadczeniu Tesco na Twitterze.

Pubs have had it tough this year. So, as good as our deals are, this week we’d rather you support your local pub (as long as you feel safe to do so). Because right now, #EveryLittleHelps.

Excludes Scotland, NI and Wales.https://t.co/qfn6UJcsvP for the facts 18+ pic.twitter.com/VdMUBDXn9a