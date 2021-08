Piekarnie Greggs planują otwarcie 63 nowych oddziałów i zatrudnienie 500 osób

Sieć Greggs szykuje się do otwarcia 63 nowych oddziałów i zatrudnienia 500 osób. Firma z siedzibą w Newcastle upon Tyne w Anglii zanotowała zysk w wysokości 55 milionów funtów i planuje dalszą ekspansję na rynku.

Popularna brytyjska sieć piekarni zapowiedziała, że do końca roku otworzy 63 nowe lokale, gdzie pracę znajdzie do 550 osób. Działania te są elementami dalszej ekspansji firmy na brytyjskim rynku. Plany w tym zakresie zostały ogłoszone po tym, jak Greggs "pochwaliło się" swoimi śródrocznymi wynikami finansowymi. Zyski sięgnęły ponad 55.5. mln funtów przed opodatkowaniem, co oznacza, że na koniec roku firma osiągnie lepsze wyniki, niż pierwotnie zakładano. Zyski za cały rok będą "nieznacznie" wyższe od pierwotnie zakładanych prognoz, a generalnie sprzedaż wzrosła w stosunku do poziomów sprzed pandemii.

Nowe miejsca pracy w UK

Czterdzieści osiem nowych oddziałów Greggs zostało otwartych w pierwszej połowie 2021 roku, a 11 punktów zostało zamkniętych. Zgodnie z zapowiedziami do końca roku na mapie mają pojawić 63 nowe lokale z charakterystycznym logiem firmy założonej w 1939 roku. Firma chce w sumie netto otworzyć 100 sklepów. W ten sposób stworzy około 500 nowych miejsc pracy.

"Nadal robimy duże postępy w realizacji naszych strategicznych priorytetów, powiększając powierzchnię sklepów i inwestując w nasze możliwości cyfrowe" - komentował na łamach "The Daily Mirror" Roger Whiteside, dyrektor generalny Greggs. "Chociaż na rynku nadal panuje ogólna niepewność, biorąc pod uwagę nasze ostatnie wyniki, spodziewamy się, że zysk za cały rok będzie nieco wyższy od naszych wcześniejszych oczekiwań" - podsumowywał.

Greggs utworzy do 500 miejsc pracy

Greggs to brytyjska sieć piekarni. Firma została założony przez Johna Gregga jako piekarnia Tyneside w 1939 roku. Specjalizuje się w produktach słonych, takich jak zapiekanki, bułki z kiełbaskami, kanapki i pączki. Jej siedziba znajduje się w Newcastle upon Tyne w Anglii. Jest notowana na Londyńskiej Giełdzie Papierów Wartościowych i wchodzi w skład indeksu FTSE 250. W 2019 r. sieć miała ponad 2000 punktów sprzedaży, dziewięć regionalnych piekarni wytwarzających produkty lokalne w okolicy, takie jak Scotch Pie w Szkocji. Zatrudniała personel liczący sobie 22 tysiące osób.