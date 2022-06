Pięciu żołnierzy zasłabło podczas nabożeństwa dziękczynnego w katedrze św. Pawła w Londynie

Fot. Getty

Aż pięciu żołnierzy zasłabło podczas wczorajszych uroczystości dziękczynnych w katedrze św. Pawła. Wojskowi zmuszeni są stać w trakcie takich uroczystości wiele godzin bez ruchu i zdarza się, że nie radzą sobie z odwodnieniem i warunkami pogodowymi.

W dniu wczorajszym w Londynie było dosyć duszno, dlatego nie dziwi fakt, że żołnierze tworzący szpaler wzdłuż drogi prowadzącej do wejścia katedry św. Pawła mogli mieć problem, by ustać tam kilka godzin w pozycji nieruchomej. Jeden z żołnierzy Royal Air Force osunął się na ziemię jeszcze przed rozpoczęciem nabożeństwa, czyli przed godziną 11, gdy do świątyni wchodzili kolejni, zaproszeni goście. Kolejny wojskowy to członek kanadyjskiej artylerii, któremu zrobiło się słabo na schodach przed katedrą, ale ten szybko się pozbierał i kontynuował swoje obowiązki. A, jak się później okazało, w czasie uroczystości problemów ze zdrowiem doświadczyło jeszcze kolejnych trzech żołnierzy.

Semeni kuchoka!



Fainting guards are a peculiarly common feature of royal events.



Service men and women succumb to heat, dehydration or tiredness after spending hours standing bolt upright.#tukonews#Jubilee#QueenElizabethhttps://t.co/FePN1rvk5h — TUKO.co.ke | The Heartbeat of Kenya (@Tuko_co_ke) June 3, 2022

Kto wziął udział w mszy dziękczynnej w katedrze św. Pawła?

W mszy dziękczynnej w katedrze św, Pawła w Londynie nie wzięła udziału sama królowa Elżbieta II, bo, jak poinformował Pałac Buckingham, monarchini odczuła w czasie czwartkowych uroczystości pewien „dyskomfort”. Ale w świątyni zgromadzili się najbliżsi członkowie rodziny królewskiej i wiele znakomitych osobistości. W nabożeństwie uczestniczyli książę Karol z księżną Kamilą, książę William z księżną Kate, a także dawno niewidziani w Londynie, książę Harry i Meghan Markle. Z innych osobistości, które pojawiły się w katedrze, byli m.in. premier Boris Johnson z małżonką Carrie, a także byli premierzy z małżonkami: David Cameron, Gordon Brown, Toy Blair i Theresa May.

Newsy z UK na Twoją skrzynkę - subskrybuj! Zapisz mnie!