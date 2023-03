Pięć sposobów na zaoszczędzenie pieniędzy na biletach kolejowych, gdy ich ceny idą w górę

Podwyżki cen biletów kolejowych nadchodzą w szczególnie nieprzyjemnym momencie. Średni wzrost o 5,9 proc. pojawia się, gdy koszty utrzymania coraz bardziej dają się we znaki gospodarstwom domowym, a strajki na kolei irytują wielu podróżnych.

Pasażerowie pociągów odczuli największy wzrost cen biletów od ponad dekady w niedzielę, pomimo rekordowego poziomu słabej niezawodności związanej ze strajkami. Ceny biletów w Anglii i Walii wzrosły średnio o 5,9 proc., zwiększając koszt wielu rocznych biletów okresowych o setki funtów.





Roczny wzrost cen biletów jest większy od 6,1-procentowej podwyżki w Wielkiej Brytanii w 2012 r., wynika z analizy danych Urzędu Kolei i Dróg (ORR) przeprowadzonej przez agencję prasową PA.

Minister kolei, Huw Merriman powiedział, że wzrost cen jest „znacznie poniżej inflacji i jest opóźniony”, ale Partia Pracy określiła go jako „szalony”, a grupy transportu publicznego twierdziły, że pasażerowie nie otrzymują jakości usług, które odpowiadałyby cenom.

Istnieją jednak sposoby na to, aby obniżyć koszty biletów kolejowych. Osoby dojeżdżające do pracy pociągiem mogą spróbować kupić bilety kolejowe przed 5 marca, aby uniknąć droższych podróży, ale warto zapoznać się też z pięcioma wskazówkami na temat tego, jak uzyskać najtańsze oferty o każdej porze roku.

Kup bilet z wyprzedzeniem

Bilety kolejowe z wyprzedzeniem są zwykle wydawane do 12 tygodni przed datą odjazdu, chociaż niektóre trafiają do sprzedaży nawet z 24-tygodniowym wyprzedzeniem. Tego rodzaju bilety są często najtańszym sposobem podróżowania koleją, jeśli znamy datę naszej podróży.

Jak podaje Money Saving Expert - London North Eastern Railway (LNER) często wydaje bilety z wyprzedzeniem do sześciu miesięcy na trasy ze stacji na północ od Yorku do Londynu. Wygodne jest także to, że niektóre aplikacje do zakupu biletów mogą wysyłać powiadomienia na nasz telefon, gdy tylko bilety na określoną podróż trafią do sprzedaży.

Bilet dzielony

Bilet dzielony oznacza, że ​​możesz jechać taką samą liczbą pociągów, jak normalnie, ale zaoszczędzić przy okazji pieniądze dzieląc podróż na wiele biletów między stacjami, na których pociąg zatrzymuje się po drodze.

Niektóre strony internetowe, takie jak Split My Fare i Split Train Tickets, robią to za nas bez konieczności rozpracowywania. Split My Fare mówi, że klienci oszczędzają średnio 26 proc., robiąc to - chociaż nie zawsze jest to możliwe w przypadku niektórych podróży. Warto także sprawdzić, czy taniej jest kupić dwa bilety w jedną stronę niż w obie strony, może pomóc zaoszczędzić pieniądze.

Użyj karty kolejowej

Karty kolejowe mogą oferować zniżki przy rezerwacji, chociaż ich zakup kosztuje, więc najbardziej na nich korzystają ci, którzy często podróżują. Dostępnych jest kilka rodzajów kart kolejowych: krajowe, regionalne, dla studentów i dla emerytów.

Na przykład regionalna karta kolejowa Cotswold Line kosztuje 9,95 GBP, jest ważna przez rok i zapewnia 34 proc. zniżki na bilety jednorazowe i powrotne poza godzinami szczytu.

Podróżuj w grupie

Podróżując w grupach liczących od trzech do dziewięciu osób dorosłych, można uzyskać nawet jedną trzecią ceny biletu. Warunek jest taki, że grupa musi podróżować razem, a przy rezerwacji biletu grupowego nie można używać indywidualnych kart kolejowych.

Grupy powyżej 10 osób również mogą otrzymać zniżki – w tym celu należy skontaktować się bezpośrednio z firmą kolejową. Dostępne są również grupowe karty podróżne poza godzinami szczytu do Londynu, ale stacja początkowa na bilecie musi znajdować się w strefach taryfowych od pierwszej do dziewiątej.

Skorzystaj z elastycznych biletów kolejowych

Krajowe elastyczne bilety kolejowe pozwalają zaoszczędzić pasażerom setki funtów, mówi organ nadzoru Transport Focus. Elastyczne bilety okresowe pozwalają na podróżowanie przez dowolne osiem dni w okresie 28 dni, bez konieczności wcześniejszego wybierania dni podróży. Firmy kolejowe wprowadziły również szereg elastycznych biletów skierowanych do osób dojeżdżających do pracy i pracowników, których wzorce podróżowania zmieniły się po pandemii.

Według National Rail, bilet Flexi Season oferuje co najmniej 20 proc. zniżki na równoważny miesięczny bilet okresowy. Dla tych, którzy regularnie odbywają tę samą podróż kilka razy w tygodniu, bilety miesięczne lub sezonowe mogą być tańsze.

Zajrzyj także na naszą główną stronę: PolishExpress.co.uk - będzie nam miło!

Artykuły polecane przez PolishExpress.co.uk:

Wyprzedaż biletów w Ryanairze. Już za 13 funtów loty do Hiszpanii, Portugalii, Danii i nie tylko

Pracownicy job centre będą dostawać dodatkową premię za pomoc w znalezieniu pracy

Ile kosztuje przeżycie w Wielkiej Brytanii? Minimum 120 funtów na tydzień dla singla, 200 – dla dwóch osób

Newsy z UK na Twoją skrzynkę - subskrybuj! Zapisz mnie!