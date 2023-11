Kryzys w UK Pięć sposobów na obniżenie rachunków tej zimy

Nowy pułap cenowy energii określa kwotę, jaką dostawcy będą mogli pobierać od klientów tej zimy. Wprawdzie przeciętne rachunki spadły w porównaniu z poziomem z ubiegłego roku, jednak nadal są wysokie. Jakie są zatem sposoby na obniżenie rachunków tej zimy?

Jednym z największych obciążeń finansowych dla gospodarstw domowych zimą są rachunki za ogrzewanie. Wtedy też szukamy sposobów na oszczędzanie i zredukowanie kosztów. Mając to na uwadze przedstawiamy pięć sposobów na obniżenie rachunków tej zimy.

Korzystanie timera sposobem na obniżenie rachunków

Większość energii, z jakiej korzystamy w domu, przeznaczana jest na ogrzewanie. Obniżenie termostatu o zaledwie jeden stopień pomoże w zaoszczędzeniu około 150 funtów rocznie. Warto również skorzystać z timera, aby mieć pewność, że ogrzewanie wyłączy się wtedy, gdy dom będzie pusty.

Mimo że zmniejszenie ogrzewania w celu obniżenia rachunków może wydawać się kuszące, rząd zaleca, aby temperatura w pomieszczeniu wynosiła co najmniej 18 stopni Celsjusza. Osoby starsze, chore lub niepełnosprawne mogą potrzebować wyższej temperatury.

Jeśli w domu będzie zbyt zimno, może do zwiększyć wilgotność, a to z kolei doprowadzić do powstania pleśni. Osoby, które mają pleśń w domach, są bardziej narażone na choroby układu oddechowego, infekcje, alergie lub astmę.

Obniżenie temperatury kotła kondensacyjnego

Jeśli masz kocioł kondensacyjny, spróbuj zmniejszyć temperaturę podgrzewania wody do 60 stopni Celsjusza. Pozwoli to na zaoszczędzenie około 100 funtów rocznie. Jest to temperatura, którą kocioł wysyła do grzejników. Wyższa temperatura wprawdzie szybciej ogrzeje twój dom, ale też przełoży się na większe rachunki.

Wodooszczędna głowica prysznicowa

Istnieje kilka sposobów na zaoszczędzenie pieniędzy podczas kąpieli. Po pierwsze, skrócenie czasu kąpieli pod prysznicem z np. około siedmiu minut do czterech pozwala zaoszczędzić około 84 funtów rocznie. Po drugie, zainstalowanie wodooszczędnej głowicy prysznicowej (dostępnej już od około 10 funtów) także jest dobrym sposobem na zmniejszenie rachunków za wodę o 98 funtów rocznie.

Przykręcenie zaworów w grzejnikach

Przykręcenie zaworów grzejnikowych o połowę w rzadziej używanych pomieszczeniach może zaoszczędzić około 70 funtów rocznie. Nadal utrzymamy w nich wymaganą temperaturę około 18 stopni, ale za ogrzewanie ich zapłacimy mniej.

Zmniejszenie utraty ciepła

Zabezpieczenie domu lub mieszkania przed utratą ciepła, czyli uszczelnienie drzwi, okien, kominów i podłóg, pozwala na największą oszczędność, aż do 215 funtów rocznie.

Niestety domy ze słabą izolacją łatwiej tracą ciepło i trudniej je ogrzać. Aby zapobiec przedostawaniu się zimnego powietrza do domu i utracie ciepłego powietrza należy rozważyć parę metod.

Należą do nich dodanie uszczelek chroniących przed przeciągami wokół drzwi i okien. Dodanie listew wzdłuż krawędzi drzwi zewnętrznych. Czy montaż szczelnej pokrywy skrzynki na listy.

Powinniśmy jednak pamiętać o tym, aby nie blokować wentylatorów wyciągowych, otworów wentylacyjnych. Są one niezbędne do wentylacji niektórych pomieszczeń (jak kuchnia i łazienka).

Zajrzyj także na naszą główną stronę: PolishExpress.co.uk Będzie nam miło!

Artykuły polecane przez PolishExpress.co.uk:

1 listopada rząd dodaje 300 funtów do Winter Fuel Payment

10 zmian finansowych, które wchodzą w listopadzie 2023

Jeśli mieszkasz w tym hrabstwie, możesz dostać 185 funtów