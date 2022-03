Pięć rzeczy, które mogą podrożeć z powodu wojny w Ukrainie. Za co mieszkańcy UK mogą zapłacić więcej?

Za co mieszkańcy UK mogą zapłacić więcej z powodu wojny w Ukrainie?

Za co prawdopodobnie zapłacimy więcej?

Fot. Getty

Sankcje nałożone na Rosję odbiją się nie tylko na rosyjskiej gospodarce, ale wpłyną negatywnie również na gospodarki wielu innych krajów. Co może w związku z tym podrożeć w UK?

Rosyjski atak na Ukrainę spowodował nałożenie na Rosję surowych sankcji gospodarczych przez wiele krajów – w tym przez państwa Unii Europejskiej, USA i Wielką Brytanię. Celem sankcji jest odizolowanie rosyjskiej gospodarki tak, aby jej pogarszający się stan zmusił Władimira Putina do zaprzestania działań wojennych.

Choć nie wykorzystano jeszcze wszystkich możliwych sankcji, już teraz eksperci prognozują, że odizolowanie rosyjskiej gospodarki przyniesie straty nie tylko Rosji, ale także wielu innym państwom. Oczekuje się wzrostu cen takich produktów, jak ropa naftowa, metale czy pszenica. To z kolei może przełożyć się na wzrost cen wielu artykułów użytku codziennego, w tym żywności, benzyny czy gazu.

Według analizy opublikowanej na łamach BBC, poniższe pięć rzeczy wiąże się z najwyższym ryzykiem strat finansowych mieszkańców Wielkiej Brytanii. Należy jednak pamiętać, że są to na razie jedynie prognozy, a ponieważ sytuacja związana z wojną w Ukrainie jest bardzo dynamiczna, trudno powiedzieć, w jakim stopniu te przewidywania się sprawdzą.

Co może podrożeć w UK z powodu wojny w Ukrainie?

1. Ogrzanie domu może być jeszcze droższe

Już teraz w Wielkiej Brytanii i w całej Europie mieszkańcy muszą mierzyć się z wyższymi cenami energii elektrycznej i gazu. Niestety, wojna rosyjsko-ukraińska może pogłębić ten problem, prowadząc do gwałtowniejszego wzrostu cen ropy naftowej. Już teraz ceny ropy sięgają tych sprzed 7 lat.

Analitycy ostrzegają, że jeśli ceny utrzymają się na tym poziomie, wysokość rachunków przeciętnego gospodarstwa domowego w Wielkiej Brytanii może sięgnąć nawet 3000 funtów w sklai roku. Z kolei średnie ceny benzyny już osiągnęły rekordowy poziom niemal 153 p, a olej napędowy 157 p.

2. Zakupy spożywcze mogą podrożeć

Jak możliwy jest wzrost kosztów zakupów spożywczych w UK, skoro brytyjscy producenci żywności nie importują zbyt wielu produktów z Rosji i Ukrainy? Jak wyjaśnia BBC, ceny żywności w UK mogą pójść w górę ze względu na wzrost kosztów powiązanych z tym usług, takich transport, ale także produktów, takich jak puszki czy inne metalowe opakowania.

Ponadto, ceny produktów spożywczych mogą wzrosnąć również z powodu wzrostu cen zbóż, np. pszenicy i kukurydzy, importowanych z Ukrainy i Rosji do Turcji i Afryki Północnej – czyli do rejonów, które odpowiadają za jedną czwartą światowego obrotu pszenicą oraz za połowę obrotu produktami na bazie słonecznika, np. oleju. W związku z tym ceny pszenicy, ale także innych zbóż, mogą wzrosnąć na całym świecie.

3. Raty kredytu hipotecznego mogą być wyższe

Już na początku 2022 roku tempo wzrostu inflacji w największych gospodarkach świata było niepokojące. W USA w styczniu inflacja sięgnęła 7,5 proc. – poziomu niespotykanego od 1982 roku. W tym samym czasie w UK inflacja była również na bardzo wysokim poziomie, sięgając już 5,5 proc. i dalej rosnąc.

Jeden z ekonomistów, przytaczany przez BBC, ostrzega, że w krajach zachodnich w tym roku może być jeszcze gorzej z powodu wojny w Ukrainie. Jego zdaniem inflacja może sięgnąć nawet 10 proc. To z kolei może doprowadzić do podwyższenia stóp procentowych, co odbije się m.in. na oprocentowaniu kredytów – w tym kredytów hipotecznych.

4. Co z oszczędnościami emerytalnymi?

Załamanie się rosyjskiej gospodarki – w tym przedsiębiorstw giełdowych – doprowadziło do gwałtownych spadków na giełdach na całym świecie, również w UK. Brytyjski indeks FTSE 100 spadł o ponad 6 proc. od początku wojny w Ukrainie, a niemiecki indeks Dax o niemal 10 proc.

Co to ma wspólnego z finansami zwykłych ludzi i z oszczędnościami emerytalnymi? Wiele firm emerytalnych lokuje pieniądze swoich klientów właśnie na giełdzie, co oznacza, że w chwili obecnej oszczędności te mogą tracić na wartości właśnie z powodu spadku cen wielu akcji. Nie należy jednak raczej panikować, ponieważ warto pamiętać, że większość oszczędności emerytalnych jest ulokowana w inwestycjach długoterminowych, na które krótkoterminowe gwałtowne wzrosty i spadki mogą w perspektywie czasu nie mieć znaczącego wpływu.

5. Ceny samochodów mogą wzrosnąć

Podobnie jak w przypadku cen żywności, wzrost cen na rynku samochodowym może być związany ze wzrostem cen różnych metali, z których produkowane są samochody i inne pojazdy.