Pięć nowych UNIKATOWYCH monet pojawi się w tym roku w UK! Która będzie najcenniejsza?

Fot. Getty

W 2021 r. w obiegu pojawi się aż 5 różnych monet upamiętniających kilka niezwykle istotnych wydarzeń w historii Wielkiej Brytanii. Jedna z monet zostanie poświęcona 95. urodzinom królowej Elżbiety II.

Ten rok z pewnością będzie gratką dla kolekcjonerów, ponieważ mennica The Royal Mint wypuści na rynek aż pięć unikatowych monet. Zdecydowanie najcenniejszą z nich będzie moneta o wartości £5 honorująca 95. urodziny królowej Elżbiety II, które przypadają ma 21 kwietnia. Na monecie znajdzie się królewski szyfr "EIIR", a także sentencja „moje serce i moje oddanie”. Sentencja ta nawiązuje do pierwszego telewizyjnego wystąpienia Elżbiety II podczas Świąt Bożego Narodzenia 1957 r., w którym młodziutka królowa powiedziała: „W dawnych czasach monarcha prowadził swoich żołnierzy na polu bitwy, a jego przywództwo przez cały czas było bliskie i osobiste. Dzisiaj jest zupełnie inaczej. Nie mogę poprowadzić was do bitwy, nie daję wam praw ani nie wymierzam sprawiedliwości, ale mogę zrobić coś innego, mogę dać wam moje serce i moje oddanie, tym starym wyspom i wszystkim ludom w ramach naszego braterstwa narodów”.

CZYTAJ: Podróżowanie do Wielkie Brytanii po 1 stycznia 2021 - NOWE ZASADY dotyczące Polaków

Cenne monety w UK

Poza monetą wydaną dla uczczenia urodzin królowej Elżbiety II, Królewska Mennica wprowadzi w tym roku do obiegu jeszcze cztery inne monety:

monetę o wartości £2 upamiętniającą narodziny Sir Waltera Scotta – jednego z najwybitniejszych, brytyjskich pisarzy;

monetę o wartości £2 upamiętniającą śmierć Herberta George'a Wellsa – jednego z pionierów gatunku science fiction;

monetę o wartości 50p upamiętniającą 50. rocznicę decymalizacji, czyli reformy walutowej, która wprowadziła walutę opartą na systemie dziesiętnym, nie ingerując jednocześnie w kurs walutowy;

monetę o wartości 50p upamiętniającą 75. rocznicę śmierci Johna Logie Bairda - wynalazcy pierwszego działającego systemu telewizyjnego.

ZOBACZ TEŻ: Wielkie Oszczędzanie w 2021 r.: Te trzy sposoby pozwolą Ci uzbierać na koniec roku sporą sumę pieniędzy!