Styl życia Picie alkoholu bez konsekwencji? To nie takie proste

Kilka dni temu media obiegła wiadomość, że naukowcy są na etapie testowania „cudownego” leku na kaca. Eksperci przyznają, że środki wspomagające metabolizm alkoholu są już od lat dostępne w sprzedaży, ale też że najważniejsze jest uczulanie ludzi, że alkohol to trucizna. Nawet, jeśli sięgamy po alkohol w celach towarzyskich, to należy to robić rozsądnie i z umiarem. A najlepiej jest w ogóle bawić się bez alkoholu.

Szykuje się przełom w leczeniu kaca? Odpowiedź nie jest taka prosta

Informacje dotyczące nowego, „cudownego” leku na kaca, opartego na białku serwatkowym, poruszyły opinię publiczną. Jednak warto jest się tu dokładniej przyjrzeć faktom. Naukowcy z ETH Zurich informują, że opracowany przez nich żel z białka serwatkowego, z dodatkiem żelaza, jest w stanie skutecznie przekształcić alkohol w „nieszkodliwy” kwas octowy, zanim przedostanie się on do krwiobiegu, gdzie zwykle wywołuje efekt odurzający. Żel jest jednak skuteczny tylko wtedy, gdy alkohol pozostaje jeszcze w jelitach, ponieważ gdy alkohol przedostanie się już do krwiobiegu, żel już w niczym nie pomoże. – Żel przesuwa rozkład alkoholu z wątroby do przewodu pokarmowego. W przeciwieństwie do alkoholu metabolizowanego w wątrobie, jako produkt pośredni nie powstaje szkodliwy aldehyd octowy – tłumaczy współautor badania Raffaele Mezzenga z ETH Zurich.

Doprecyzujmy, że naukowcy przeprowadzili już pierwsze, pozytywne testy żelu na myszach. Badania wykazały, że po ok. 30 minutach od podania myszom dawki alkoholu, żel obniżył poziom alkoholu w ich krwiobiegu o 40 proc. Z kolei pięć godzin po spożyciu alkoholu przez myszy poziom alkoholu w ich krwi spadł aż o 56 proc. w porównaniu z grupą kontrolną. Żel okazał się skuteczny zarówno w grupie myszy, którym alkohol podawano regularnie, przez 10 dni z rzędu, jak i w grupie myszy, którym alkohol podano jednorazowo.

W sprzedaży są już leki wspomagające metabolizm alkoholu

Przyglądając się rewelacjom dotyczącym nowego, „cudownego” leku na kaca, warto jest się zastanowić, czy rzeczywiście jest on nam aż tak potrzebny. W końcu najważniejsze jest uświadamianie społeczeństwu, że alkohol to trucizna, a jego spożycie, w każdej ilości, ma zwyczajnie negatywne konsekwencje dla zdrowia. Poza tym w aptekach i drogeriach od dawna są już dostępne środki, które wspomagają metabolizm alkoholu i z których można skorzystać albo w trakcie jego spożywania, albo w ramach prewencji.

A jak działają tzw. tabletki “na kaca”? Ekspertka z polskiej drogerii i apteki online w Londynie SuperB Health & Beauty tłumaczy, że „tabletki ‘na kaca’ działają poprzez wspieranie wątroby w detoksykacji alkoholu, nawadnianie organizmu oraz łagodzenie bólu dzięki składnikom przeciwbólowym”. – Często tabletki takie zawierają także substancje przeciwdziałające nudnościom, witaminy z grupy B oraz przeciwutleniacze, które wspomagają metabolizm. Warto jednak pamiętać, że skuteczność takich tabletek może różnić się w zależności od osoby – precyzuje ekspertka. I dodaje, że jednym z lepszych sposobów na uniknięcie kaca jest odpowiednie nawodnienie organizmu przed, w trakcie i po jego spożyciu.

Apteka i drogeria SuperB Health & Beauty notuje zwiększone zainteresowanie tabletkami “na kaca” zwłaszcza wśród młodych dorosłych i osób regularnie bawiących się na imprezach. – Rosnąca popularność tych produktów wynika z potrzeby szybkiego złagodzenia objawów kaca, co znajduje odzwierciedlenie w zwiększonej sprzedaży i różnorodnej ofercie na rynku. Firmy farmaceutyczne i producenci suplementów intensywnie promują te środki, co dodatkowo przyciąga uwagę konsumentów – wyjaśnia Patrycja z SuperB.