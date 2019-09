Philip Hogan – zadeklarowany krytyk Brexitu z Irlandii – nowym komisarzem UE ds. handlu! To on stanie na czele negocjacji handlowych z UK

Hogan znany jest z krytycznego stosunku do Brexitu i do popierających wyjście UK z UE, czołowych brytyjskich polityków

Irlandczyk Philip Hogan, znany ze swojego ultra krytycznego stosunku do Brexitu i Borisa Johnsona, został powołany przez nową przewodniczącą Komisji Europejskiej, Ursulę von der Leyen, na komisarza UE ds. handlu. To zła wiadomość dla Wielkiej Brytanii, która oznacza, że Hogan będzie wytyczał kierunki negocjacji dotyczących nowej umowy handlowej między Unią Europejską i UK po Brexicie.

Philip Hogan znany jest z ostrego języka i ze swojej niechęci nie tylko do Brexitu, ale też do czołowych polityków, którzy parli do niego na Wyspach w ostatnich latach. Tylko ostatnio Irlandczyk stwierdził, że „niewybrany” premier Boris Johnson „stawia interesy partii torysów przed najlepszymi interesami UK”. Natomiast nieco wcześniej Hogan skrytykował „najwyższych duchownych Brexitu”, takich jak Nigel Farage i Michael Gove, i zasugerował, że Brytyjczycy wreszcie dostrzegają ich „oszustwa i kłamstwa”.

Jeden z unijnych urzędników powiedział na łamach irlandzkiej telewizji RTE, że teka unijnego komisarza ds. handlu jest jedną z najważniejszych w przyszłym składzie Komisji Europejskiej, a także że jest ona niezwykle istotna w kontekście wydarzeń, które dotkną w najbliższym czasie Irlandię i Unię Europejską. Ursula von der Leyen powiedziała z kolei o Hoganie: - On jest znany jako twardy i uczciwy negocjator. Wniesie swoje doświadczenie do składu nowej komisji i wydziału handlowego.

Należy jednak pamiętać, że Bruksela nie pozwoli na otwarcie rozmów na temat nowej umowy handlowej, jeśli nie zostaną załatwione najważniejsze kwestie zawarte w umowie wyjścia z UE, to znaczy jeśli nie zostanie rozwiązany problem granicy pomiędzy Irlandią i Irlandią Północną, a także jeśli nie zostanie przez UK uregulowany tzw. rachunek rozwodowy (ang. divorce bill). A kolejną złą informacją dla Londynu jest fakt, że nowy komisarz ds. handlu będzie najprawdopodobniej ściśle współpracował z Sabine Weyand – byłą zastępczynią Michela Barniera, która uznawana jest za głównego twórcę umowy wyjścia.

Boris Johnson powinien mieć wreszcie na uwadze słowa Philipa Hogana sprzed kilku miesięcy, gdy powiedział on, piastując jeszcze wtedy stanowisko komisarza ds. rolnictwa, że po Brexicie pozycja Wielkiej Brytanii na świecie znacznie się zmniejszy. - Pojęcie globalnej Wielkiej Brytanii będzie oznaczać dla Zjednoczonego Królestwa powrót do statusu kraju średniej wielkości. Tak, państwo to odzyska swoją suwerenność i zdolność do zawierania własnych porozumień gdzie będzie chciało, ale będzie miało mniejszą siłą przetargową, jego rynki i łańcuch dostaw nie będą się mogły cieszyć tak wysokim bezpieczeństwem, a w handlu z UE pojawią się tarcia i dodatkowe koszty – stwierdził wtedy Hogan.