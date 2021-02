Niektórym obywatelom UE w Wielkiej Brytanii może grozić deportacja – ostrzegają walijscy parlamentarzyści

Fot. Getty

Jeszcze tylko nieco ponad cztery miesiące pozostały obywatelom państw Unii Europejskiej na uregulowanie swojego statusu. Grupa walijskich parlamentarzystów ostrzega jednak, że na skutek pandemii wiele osób zostało w tym względzie bez pomocy i może nie zdążyć wyrobić sobie settled status lub pre-settled status. A to w konsekwencji może grozić deportacją.

Walijscy parlamentarzyści z komitetu Senedd External Affairs Committee zwracają uwagę na fakt, że epidemia nadzwyczaj utrudniła imigrantom w UK uregulowanie swojego statusu na Wyspach. Przed wybuchem pandemii osoby starsze lub nie do końca samodzielne mogły liczyć na pomoc w uzyskaniu statusu settled status lub pre-settled status ze strony różnych organizacji i ludzi dobrej woli. Natomiast teraz są one często pozostawione same sobie, a ich izolację pogłębiają kolejno zarządzane lockdowny. Część walijskich deputowanych obawia się zatem, że w UK może dojść do scenariusza „Windrush-plus", który pozbawi ludzi od wielu lat mieszkających w UK prawa do pozostania na Wyspach.

Wielu imigrantów z UE w UK nie ma odpowiedniej pomocy

„Komitet jest zaniepokojony faktem, że doskonałe wsparcie, które było dostępne przed pandemią, maleje i że ludzie są narażeni na ryzyko wymknięcia się z sieci. W związku ze zbliżającym się terminem składania wniosków w czerwcu uważamy, że niezwykle ważne jest, aby rząd walijski zintensyfikował kampanię w celu dotarcia do obywateli UE i zapewnił osobom, które niekoniecznie mają dostęp do zasobów cyfrowych, takich jak internet, odpowiedni czas na złożenie wniosku” - czytamy w liście skierowanym przez członków Senedd External Affairs Committee do ministrów rządu Walii i Anglii.

Termin składania wniosków o settled status powinien zostać zniesiony

O zupełne zniesienie terminu składania wniosków o settled status zaapelował też do rządu brytyjskiego aktywista na rzecz praw obywateli UE w UK, Wiard Sterk, z organizacji The3million. - Nawet jeśli wniosek o nadanie statusu osiedleńca złoży na czas 70–80 proc. obywateli UE w Wielkiej Brytanii, to nadal duża liczba osób nie będzie chroniona prawami, z których obecnie korzystają (…) Istnieje duże ryzyko powstania Windrush-plus (…) Naprawdę najlepszym sposobem byłoby zniesienie obowiązkowego charakteru procesu aplikacyjnego i rozpoczęcie procesu rejestracji - powiedział pan Sterk.

W odpowiedzi na apele aktywistów i walijskich parlamentarzystów, rząd Walii wydał oświadczenie, w którym zapewnił, że dokłada wszelkich starań, aby pomóc imigrantom w uregulowaniu swojego statusu. „Z pełnym zaangażowaniem wspieramy tysiące obywateli UE, EOG i Szwajcarii, którzy wzbogacają nasze społeczności i wnoszą niezmierzony wkład do naszych usług publicznych i sukcesu gospodarczego, w ubieganiu się o status osiedleńca” - czytamy w oświadczeniu rządu Walii.