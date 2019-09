Petycja ws. nadania obywatelstwa brytyjskiego wszystkim imigrantom z UE w razie No Deal. Polacy powinni ją podpisać?

Petycja wzywa Izbę Gmin do przyznania wszystkim imigrantom z UE obywatelstwa brytyjskiego w razie wystąpienia No Deal

Na stronie parlamentu Wielkiej Brytanii pojawiła się oficjalna petycja wzywająca Izbę Gmin do nadania obywatelstwa brytyjskiego wszystkim imigrantom z UE w razie wyjścia Zjednoczonego Królestwa ze Wspólnoty bez umowy. Petycję podpisały już blisko 4 tysiące osób.

Na platformie internetowej brytyjskiego parlamentu pojawiła się petycja wzywająca Izbę Gmin do nadania wszystkim imigrantom z krajów Unii Europejskiej obywatelstwa brytyjskiego w razie wystąpienia No Deal. Według autorów petycji ruch taki zagwarantowałby imigrantom prawo do pozostania na Wyspach bez względu na okoliczności, natomiast samą Wielką Brytanię uchroniłby przed masowym odpływem siły roboczej.

Oto pełna treść petycji, którą można znaleźć na stronie parlamentu brytyjskiego:

„Nadać Obywatelstwo Brytyjskie wszystkim obywatelom UE, którzy żyją obecnie w Zjednoczonym Królestwie w razie wystąpienia No Deal

„Jako że w UK istnieje realne ryzyko wystąpienia niedoboru siły roboczej po Brexicie, w ten właśnie sposób obywatele UE nie będą żyli w biedzie i nie zostaną zmuszeni do opuszczenia kraju. [Imigranci] będą nadal przyczyniali się do rozwoju naszej gospodarki, a wszystkie rodziny będą chronione”.

Przypomnijmy, że każda petycja, która zbierze przynajmniej 10 000 podpisów, musi zostać w UK rozpatrzona przez rząd, natomiast każda petycja, która zbierze przynajmniej 100 000 podpisów, musi zostać poddana pod obrady parlamentu.

