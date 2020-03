Petycja w sprawie zamknięcia szkół w UK. PODPISZECIE?

W sieci pojawiła się petycja, by w całej Wielkiej Brytanii zamknąć szkoły z uwagi na szalejącą epidemię koronawirusa. PODPISZCIE petycję, jeśli uważacie, że rząd UK powinien pójść w ślady rządu polskiego i zamknąć na jakiś czas wszystkie placówki oświatowe.

Kraje Unii Europejskiej na różny sposób radzą sobie z rozprzestrzeniającą się epidemią koronawirusa. Większość państw dotkniętych wirusem COVID-19 zamyka na razie doraźnie te placówki oświatowe, w których stwierdzono przypadek koronawirusa lub w których wystąpiło podejrzenie, iż jedno lub więcej dzieci zostało nim zarażonych. Tymczasem polski rząd postanowił dmuchać na zimne i zamknąć szkoły wszystkich szczebli na okres najbliższych dwóch tygodni. I to pomimo tego, iż nad Wisłą stwierdzono dotychczas mniej niż 50 przypadków zachorowań.

Mieszkańcy UK coraz głośniej domagają się wprowadzenia podobnych, co w Polsce, rozwiązań. Zwłaszcza, że na Wyspach stwierdzono już 460 przypadków zachorowań z powodu koronawirusa, a 8 osób już zmarło. W dniu wczorajszym w internecie utworzona została petycja, wzywająca rząd do zdecydowanego działania w tym zakresie.

Oto treść petycji, którą można podpisać klikając TUTAJ:

„Zamknąć Szkoły/Uniwersytety na odpowiedni czas z uwagi na COVID19

Chcielibyśmy, aby rząd przynajmniej rozważył zamknięcie szkół/uniwersytetów w najbliższych tygodniach albo tak szybko, jak to tylko możliwe, jako element działań niezbędnych dla zapobiegnięcia dalszemu rozprzestrzenianiu się [wirusa].

Chcielibyśmy, aby rząd lub parlament narzuciły tego rodzaju działanie z powodu potęgującego się strachu wśród rodziców i uczniów uczęszczających do szkoły. Poza rosnącymi obawami ma to także wpływ na zdolność do skupienia się i koncentracji. Naszym zdaniem przedstawiciele rządu i służby zdrowia na całym świecie są bardziej „reaktywni” niż „proaktywni”. A to spowoduje jeszcze większe rozprzestrzenianie się wirusa, któremu daje się na to czas. Mamy nadzieję, że dojdziemy [w tym zakresie] do porozumienia w możliwie najkrótszym czasie”.

