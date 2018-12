Petycja w sprawie anulowania posłom przerwy świątecznej – Brytyjczycy żądają, by doszli oni najpierw do porozumienia ws. Brexitu

Fot. Getty

Już ponad 3 tysiące osób podpisało się pod petycją Amy Jackson, która wezwała posłów do pozostania w pracy w okresie świątecznym i do uzgodnienia stanowiska ws. Brexitu. Pracę nad umową wyjścia w trakcie przerwy świątecznej poparła minister edukacji Justine Greening, która „chętnie zostałaby w parlamencie między Świętami Bożego Narodzenia a Nowym Rokiem, gdyby tylko można dzięki temu uzgodnić dalszy kierunek Brexitu”.

„Przewodnicząca Izby Gmin Andrea Leadsom potwierdziła, że parlament, zgodnie z planem, rozpocznie przerwę świąteczną 20 grudnia i powróci do pracy 7 stycznia. Wszystko to stanie się pomimo indywidualnych i zbiorowych działań parlamentarzystów, które doprowadziły do nieosiągnięcia porozumienia w zakresie dalszych działań na rzecz Brexitu.

To pozostawia obywateli brytyjskich, niezależnie od tego, jak głosowali w referendum, w stanie wysokiej niepewności, a brytyjskie firmy w stanie zawieszenia, w czasie, gdy muszą one robić plany na przyszłość. Choć przeprowadzenie sesji parlamentu w okresie świątecznym negatywnie odbiłoby się na jego pracownikach, to posłowie powinni wiedzieć, iż udanie się na urlop w takim czasie jest nie do zaakceptowania. Tak jak w trakcie papieskiego konklawe, to jest ich obowiązek, żeby doprowadzić do osiągnięcia porozumienia, niezależnie od tego, jakie będzie to porozumienie” - czytamy w petycji.

Pozostanie w pracy na okres świąteczny popiera minister edukacji Justine Greening, która chciałaby zrobić wszystko, byle tylko porozumienie ws. Brexitu osiągnąć. - Ludzie mają poczucie, że parlament dryfuje, w momencie, gdy chcą, żeby podjęte zostały decyzje, które pozwoliłyby przywrócić nasz kraj na właściwe tory i w momencie, gdy zegar tyka w kierunku Brexitu – powiedziała Greening.

