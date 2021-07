Petycja do władz UK o dodanie Polski do GREEN LIST. Podpiszecie?

Fot. Getty, petition.parliament.uk

Polka stworzyła skierowaną do brytyjskich władz petycję o dodanie Polski do zielonej listy w UK. Jak podpisać petycję?

Najbliższe ogłoszenie o aktualizacji list green, amber i red w UK powinno nastąpić już w czwartek 15 lipca, a nowe listy powinny zacząć obowiązywać tydzień po ogłoszeniu. Przypomnijmy, że Polska nadal znajduje się na brytyjskiej liście amber i mimo spadających wskaźników zakażeń oraz rosnącej liczy szczepień nie została dodana do zielonej listy przy ostatniej aktualizacji.

Petycja o dodanie Polski do GREEN LIST

W związku z tym na oficjalnej stronie z petycjami do brytyjskich rządzących w lipcu pojawiła się petycja o wpisanie Polski na brytyjską green list. W opisie petycji czytamy:

„Przypadków COVID-19 w Polsce jest niż w wielu innych krajach, ale osoby przybywające do Anglii z Polski nadal muszą przejść 10-dniową kwarantannę. Proszę przenieście Polskę na zieloną listę.”

Aby brytyjski rząd był zobowiązany odpowiedzieć na tą petycję, musi ją podpisać minimum 10 tys. osób. Z kolei, by sprawa została poddana pod parlamentarną debatę, podpisów musi być minimum 100 tys. Jak dotąd pod petycją podpisało się już ponad 7 400 osób. Oznacza to, że brakuje mniej niż 2 600 podpisów, by petycję rozważył gabinet Borisa Johnsona. Co zrobić, by podpisać petycję?

Jak podpisać petycję o wpisanie Polski na zieloną listę w UK?

Procedura podpisania petycji jest bardzo łatwa. Najpierw należy wejść w >>link do petycji<<. Na stronie z petycją trzeba kliknąć zielony przycisk z napisem „Sign petition”. Następnie zostaniemy przekierowani na stronę, na której trzeba podać swoje podstawowe dane kontaktowe: imię i nazwisko, adres email, kraj oraz postcode. Na koniec trzeba kliknąć zielony przycisk z napisem „Continue” oraz potwierdzić, że wprowadziło się prawidłowy adres email. Na ten adres otrzymamy link, który trzeba kliknąć, aby głos został policzony.

Na stronie z petycją widnieje informacja, że dane nie zostaną upublicznione. Istnieje też ważne ograniczenie - petycję mogą podpisać jedynie te osoby, które mają brytyjskie obywatelstwo lub są brytyjskimi rezydentami (czyli posiadają na przykład settled status).