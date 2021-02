Peterborough: Grupa "osób mówiących po polsku" uzbrojona w maczetę dokonała kradzieży

W Peterborough (hrabstwo Cambridgeshire) miało dojść do dwóch "połączonych" ze sobą "incydentów". W jednym z napadów brała udział duża grupa osób mówiących po polsku. Jeden z mężczyzn miał być uzbrojony w maczetę.

Jak czytamy na łamach lokalnego portalu "Cambridgeshire Live" w sobotę 23 stycznia, około godziny 21, w okolicy jednej ze szkół podstawowych w Eyrescroft został zaatakowany 18-letni mężczyzna. Napastnikami była grupa trzech mężczyzn. Poszkodowany odniósł niewielkie obrażenia, które zostały wyrządzone prawdopodobnie za pomocą noża. Lokalna policja przypuszcza, że te wydarzenia w jakiś sposób są powiązane z tym, co zdarzyło się nieco później, a mianowicie w piątek 29 stycznia.

Grupa osób mówiących po polsku dokonała ataku i rabunku

Wówczas, około godziny 23:30 dwóch mężczyzn w wieku około 30 lat znajdowało się w pobliżu parku wodnego w Flaxland. Zbliżyła się do nich duża grupa mężczyzn, od sześciu do nawet ośmiu osób. Mieli poprosić ich o pożyczenie zapalniczki, ale był to jedynie pretekst do ataku z użyciem maczety. Dwójka zaatakowanych odniosła niewielkie obrażenia, a także zostali okradzeni. Jednej z ofiar napastnicy zabrali telefon komórkowy i karty bankowe. Napastnicy mieli ze sobą porozumiewać się po polsku.

Zgodnie z doniesieniami Cambridgeshire Police oba te przestępstwa mają być ze sobą powiązane, choć nie jest to ostatecznie przesądzone. "Staramy się zachować otwarty umysł" - komentował w lokalnych mediach Tim Archer z lokalnej policji. Oprócz tego oficer zachęcił wszystkich, którzy mogą mieć jakiekolwiek informacje o jednym lub drugim incydencie o kontakt z policją.

Policja przypuszcza, że to wydarzenie może być powiązane z innym przestępstwem

Każdy kto w tej sprawie chciałby się skontaktować z policją może to zrobić za pośrednictwem strony internetowej cambs.police.uk/report powołując się na numer referencyjny przestępstwa 35/5273/21. Oprócz tego można zadzwonić pod numer 101 lub przez kontakt z infolinią Crimestoppers pod numerem 0 800 555 111.