Perspektywy dotyczące rynku pracy w UK na 2021 rok są najsłabsze w Europie

W pierwszym kwartale 2021 roku więcej pracodawców w UK planuje zmniejszyć ilość etatów niż zatrudnić nowych pracowników. Z przeprowadzonych badań przez ManpowerGroup wynika, że rynek pracy w Wielkiej Brytanii ma najsłabsze perspektywy w całej Europie.

Raport ManpowerGroup dowodzi, że zaostrzenie restrykcji w październiku i listopadzie zmniejszyło szanse na znalezienie pracy w handlu i gastronomii bardziej niż czasie pierwszego lockdownu wiosną.

Rynek pracy w UK słabnie

Badanie przeprowadzono na 1 300 pracodawcach w Wielkiej Brytanii, którzy przyznali, że planują raczej redukcję etatów niż zatrudnianie nowych pracowników w czasie pierwszych trzech miesięcy 2021 roku, mimo oznak wzrostu zatrudnienia w branżach finansowej i budowlanej.

Perspektywy dotyczące zatrudnienia w Wielkiej Brytanii na pierwszy kwartał 2021 roku są najmniejsze spośród 24 państw, w których także zrobiono badania. Mark Cahill, dyrektor zarządzający ManpowerGroup UK powiedział:

- Najważniejsze liczby powoli idą w dobrym kierunku i obserwujemy odrodzenie w kluczowych sektorach, jak finanse, co daje nam powód do radości przy wchodzeniu w 2021 rok. Jednak, mimo tej pozytywnej trajektorii, sytuacja na rynku pracy w UK jest najmniej optymistyczna w Europie. Nadal istnieje niepewność w związku z Brexitem, ponadto zbliżają się efekty drugiej fali zachorowań. Patrząc dalej, nasze dane pokazują także, że tylko 49 proc. pracowników spodziewa się powrotu zatrudnienia do poziomu sprzed pandemii w ciągu najbliższych 12 miesięcy.

W handlu i branży hotelarsko-gastronomicznej zatrudnionych jest aż 6 mln pracowników, jednak Manpower zwraca uwagę na fakt, że obie branże odczuły wpływ czterotygodniowego lockdownu w Anglii od 5 listopada do 2 grudnia, a gotowość do zatrudnienia nowych pracowników była wtedy rekordowo niska.

Wydajemy, ale online

Odrębny raport sporządzony przez British Retail Consortium (BRC) pokazuje, że konsumenci zwiększyli wydatki w czasie 4-tygodniowego lockdownu, ale były to zakupy robione online. Z danych wynika, że przy 50-procentowym wzroście zakupów online w tym roku w porównaniu do roku ubiegłego tylko 0,9 procent przypada na listopad.