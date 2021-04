Permanentny furlough z 80 proc. wypłatą dla tych, którzy stracili pracę. Resolution Foundation apeluje o takie „ubezpieczenie zarobków”

Niezależny brytyjski think tank zajmujący się poprawą standardów życia osób o niskich i średnich dochodach – Resolution Foundation apeluje do kanclerza skarbu o wprowadzenie „ubezpieczenia dochodów”, co byłoby zbliżone do permanentnego furlough.

Mimo wychodzenia z lockdownu i powolnego ożywiania brytyjskiej gospodarki, stagnacja w Wielkiej Brytanii trwała na tyle długo, że będzie musiało upłynąć jeszcze dużo czasu zanim negatywne zmiany na rynku pracy zostaną wyeliminowane. Nadal mamy do czynienia ze wzrostem bezrobocia - mimo chwilowego optymizmu między grudniem i lutym, marzec okazał się znowu miesiącem, w którym zatrudnienie osłabło.

Permanentny furlough

Ze względu na trudną sytuację na rynku pracy Resolution Foundation zaapelowało do Rishi Sunaka o to, aby wprowadził rodzaj permanentnego furlough, innymi słowy „ubezpieczenia dochodu”, co pozwoliłoby osobom, które w wyniku stagnacji gospodarczej straciły pracę otrzymać zabezpieczenie finansowe i nie popaść w biedę.

Pomysł jest taki, aby uprawnienia do świadczeń były powiązane z uzyskiwanymi wcześniej dochodami u osób, które pozostają bez pracy przez pewien okres. Jak sygnalizuje Resolution Foundation – kryzys związany z pandemią pokazał ogromne luki w ‘państwie opiekuńczym’, włączając niski poziom bezpieczeństwa dla rodzin.

Ubezpieczenie dochodów

Przed pandemią jedna na cztery rodziny, które otrzymywały Universal Credit, musiały zmniejszyć swoje porcje żywieniowe ze względu na brak dochodu. W czasie pandemii z kolei Rishi Sunak podwyższył zasiłek o 20 funtów tygodniowo.

Według think tanku przejście do nowego systemu związanego z „ubezpieczeniem dochodów”, gdzie wsparcie dla osób, które straciły pracę wyniesie 80 proc. ich wcześniejszych pensji, kosztowałoby skarbiec 900 mln funtów rocznie.

Oznaczałoby to automatyczną ochronę dla osób, które straciły pracę, a nie poleganie na czasowych programach pomocowych rządu związanych z określonym kryzysem – twierdzi Resolution Foundation.